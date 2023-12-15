Герой мемів "чоткий паца" вперше став батьком: зворушливе відео зустрічі з малюком

Герой мему "чоткий паца" з Рівного, який зараз захищає Україну на фронті, вперше став батьком.

У Івана Мартинова народилася донечка.

Дівчинку, яка з'явилася на світ 11 грудня, назвали Вікторією. Радісною звісткою поділилася дружина захисника у своєму TikTok. Ольга показала бірку, де також зазначено, що дитина народилася із вагою 2900 грамів та зростом 50 см.

Побачити первістка Мартинов зміг особисто лише через декілька днів. Захисник прийшов до коханої до пологового з великим букетом квітів. На відео видно хвилювання новоспеченого татуся.

У коментарях прихильники пари засипали їх привітаннями із поповненням у сім'ї:

Це не мєрзость, це щастя! Сил вам і наснаги

З чоткого паци в татуся! Вітаю

Вітання чоткому паці і його сім'ї. Нехай малеча зростає в любові і мирі

Щастя вам! А вашому маленькому сонечку здоров'я, щасливого дитинства під мирним українським небом

Зауважимо, Іван та Ольга одружилися 8 квітня цього року. Із хмельничанкою зірка Мережі познайомився на Новий рік.

Іван Мартинов з дружиною Ольгою / Фото: instagram.com/instavanyok

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Мартинов служить у лавах ЗСУ від 2016 року. Він брав участь у Революції Гідності, де бився з "беркутівцями". Після Євромайдану Іван повернувся до Рівного, де став волонтером. Зараз він старший стрілець та парамедик 68-ї окремої єгерської бригади.

Нагадаємо, наречена блювала на весіллі через невдалий жарт друзів коханого. Стало відомо, що саме вони утнули.

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