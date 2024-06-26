“Герой Росії” у Луганську застрелив місцеву дівчину, святкуючи присвоєне звання

У барі до окупантів приєдналися дві дівчини, одна з яких попросила постріляти з пістолета.

У так званій “ЛНР” військовий суд визнав винним у вбивстві заступника командира 74-ї окремої мотострілецької бригади Міноборони РФ та “Героя Росії” Ірека Магасумова. Його відправили до в’язниці на 11 років.

Про це повідомляє російське видання “Коммерсантъ” з посиланням на адвоката засудженого.

Злочин було скоєно в тимчасово окупованому Луганську у серпні 2023 року. За даними слідства, Магасумов разом із капітанами Павлом Яськевичем та Артуром Пузанкевичем відзначали у барі звання “Герой Росії”, яке присвоїв Магасумову президент РФ Володимир Путін.

У барі до окупантів приєдналися дві дівчини, одна з яких попросила постріляти з пістолета. П'яний Магасумов вистрілив їй у груди.

Захист Магасумова запевняв, що постріл стався випадково, коли військовий ховав пістолет у кобуру та просив суд перекваліфікувати цей інцидент у “заподіяння смерті через необережність”.

За вироком суду, за скоєне вбивство окупанта позбавили звання “Герой Росії”, але засуджений зберіг звання підполковника.

Окупанти в Луганську роздають холодильники сім’ям загиблих бойовиків (відео)

Нагадаємо, раніше у центрі окупованого Луганська російська військова автівка збила двох неповнолітніх хлопців.

Читайте також: