“Герой Росії” у Луганську застрелив місцеву дівчину, святкуючи присвоєне звання

У барі до окупантів приєдналися дві дівчини, одна з яких попросила постріляти з пістолета.
У так званій “ЛНР” військовий суд визнав винним у вбивстві заступника командира 74-ї окремої мотострілецької бригади Міноборони РФ та “Героя Росії” Ірека Магасумова. Його відправили до в’язниці на 11 років.
Про це повідомляє російське видання “Коммерсантъ” з посиланням на адвоката засудженого.
Злочин було скоєно в тимчасово окупованому Луганську у серпні 2023 року. За даними слідства, Магасумов разом із капітанами Павлом Яськевичем та Артуром Пузанкевичем відзначали у барі звання “Герой Росії”, яке присвоїв Магасумову президент РФ Володимир Путін.
У барі до окупантів приєдналися дві дівчини, одна з яких попросила постріляти з пістолета. П'яний Магасумов вистрілив їй у груди.
Захист Магасумова запевняв, що постріл стався випадково, коли військовий ховав пістолет у кобуру та просив суд перекваліфікувати цей інцидент у “заподіяння смерті через необережність”.
За вироком суду, за скоєне вбивство окупанта позбавили звання “Герой Росії”, але засуджений зберіг звання підполковника.
Нагадаємо, раніше у центрі окупованого Луганська російська військова автівка збила двох неповнолітніх хлопців.
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