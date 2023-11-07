Герой України "Сумрак" повідомив, чим займатиметься після звільнення з ліцею ім. Богуна

Генерал Ігор Гордійчук розповів, що пішов на підвищення.

Герой України генерал Ігор Гордійчук з позивним "Сумрак" розповів, чим займатиметься після звільнення з посади начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Гордійчук зазначив, що пішов на підвищення. Про це він повідомив у Facebook.

"Зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим. Мав можливість поговорити з ним наодинці. Переходжу на підвищення на посаду заступника начальника Національного університету оборони України імені Черняховського. Повідомив міністру оборони про виклики в сфері освіти та про те, де потрібна його увага. Отримав підтримку мого бачення. Рухаюсь далі", - написав генерал.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 листопада, Героя України генерала Гордійчука звільнили з посади начальника ліцею ім. Богуна. Ця новина сколихнула Мережу. Чимало користувачів почали обурюватися, мовляв, звільнення несправедливе.

Зазначимо, що Ігор Гордійчук очолив Військовий ліцей імені Івана Богуна у квітні 2016 року.

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