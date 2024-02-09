Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Герой України Валерій Залужний прокоментував отриману нагороду

Герой України Валерій Залужний прокоментував отриману нагороду

Президент Зеленський вручає Валерію Залужному орден "Золота Зірка" / Фото: Сайт президента України

Ексголовком ЗСУ назвав звання Героя великою честю та відповідальністю.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, якому присвоєно звання Героя України, прокоментував отриману нагороду.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Для мене велика честь отримати звання Героя України. Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, незважаючи на те, що зараз не обіймаю посад. Це Ваша нагорода, бо саме ви - справжні Герої!” - йдеться у дописі.

Ексголовком ЗСУ запевнив, що й надалі “з відданістю і вдячністю” служитиме Українському народові.

Як повідомлялося раніше, 8 лютого президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У п'ятницю, 9 лютого, президент вручив колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному орден "Золота Зірка" та присвоїв йому звання Героя України.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні наголосили, що Сполучені Штати Америки надалі продовжать підтримувати Україну, незважаючи на відставку головкома Збройних сил генерала Валерія Залужного. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація