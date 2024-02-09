Герой України Валерій Залужний прокоментував отриману нагороду

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, якому присвоєно звання Героя України, прокоментував отриману нагороду.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Для мене велика честь отримати звання Героя України. Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, незважаючи на те, що зараз не обіймаю посад. Це Ваша нагорода, бо саме ви - справжні Герої!” - йдеться у дописі.

Ексголовком ЗСУ запевнив, що й надалі “з відданістю і вдячністю” служитиме Українському народові.

Як повідомлялося раніше, 8 лютого президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У п'ятницю, 9 лютого, президент вручив колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному орден "Золота Зірка" та присвоїв йому звання Героя України.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні наголосили, що Сполучені Штати Америки надалі продовжать підтримувати Україну, незважаючи на відставку головкома Збройних сил генерала Валерія Залужного.

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