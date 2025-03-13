Герой з України: як військовий врятував життя пораненого у Венеції

У Венеції український військовий врятував чоловіка, який отримав ножові поранення під час сутички.

Про це розповів сам боєць розвідбату Третьої штурмової Яніс в ефірі "Сніданок з 1+1".

Він перебував в Італії та випадково став свідком події. За його словами, це сталося біля моста Ріальто.

Він побачив, як поранений хлопець стікав кров’ю, а місцеві намагалися допомогти, використовуючи поясний ремінь. Однак вони зробили кілька помилок: залишили сторонні предмети в кишенях і не змогли правильно накласти імпровізований джгут.

“Чоловік уже був блідий, і йому дуже пощастило, що в мене була аптечка. Я наклав турнікет, попросив місцевих допомогти дістати рукавички та воду. Після цього стабілізував його стан”, – розповів військовий.

Чоловік кілька разів втрачав свідомість, але його вдалося привести до тями.

Цікаво, що італійці були вражені навичками українця та спершу вирішили, що він американський військовий.

“Мене запитали, чи я лікар. Потім поліція та медики вирішили, що я військовий зі США. Я відповів, що я українець”, – поділився Яніс.

Інцидент викликав великий резонанс у Венеції. Українця відзначив мер міста Луїджі Бруньяро, який запросив його до адміністративного палацу Ка’ Фарсетті та вручив нагороду за героїчний вчинок.

“Мене прийняли дуже тепло, почули багато слів підтримки не тільки на мою адресу, а й на адресу України”, – розповів військовий.

Згодом стало відомо, що поранений – мігрант із Тунісу, але більше інформації про його стан немає. Українець також розповів, що завжди носить із собою аптечку та два турнікети, навіть під час коротких поїздок.

“Я так почуваюся безпечніше. Це дозволяє менше хвилюватися, знаючи, що зможу допомогти собі та іншим”, – зазначив він.

До слова, під час цього випадку з військовим був його маленький син, якого він намагався відволікти, щоб той не бачив пораненого.

Сам Яніс родом з міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області. До повномасштабного вторгнення він працював в школі де викладав географію та історію, а також допомагав учням зорієнтуватись в навчальному процесі.

З багатьма своїми учнями він у добрих відносинах і деякі з них також вступили до лав ЗСУ.

Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, під час відпустки у Венеції український військовий врятував життя пораненому чоловіку. Він оперативно надав медичну допомогу, зупинивши критичну кровотечу після ножового нападу.

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