ГеройCar: мережа VARUS передала автівки на потреби бригади «Холодний Яр» та бійців ТРО

Мережа VARUS продовжує підтримувати захисників України та бере участь у благодійних зборах. Серед них — ініціатива «Мчимо до перемоги разом» на підтримку проєкту ГЕРОЙКАР.

Щомісяця VARUS разом із клієнтами збирає кошти та передає автомобілі для потреб військових. Днями ще дві автівки відправились на фронт, наступні вже готуються до передачі у жовтні.

Одна з автівок вирушила до легендарної 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Бійці цього підрозділу брали участь у найбільш запеклих боях російсько-української війни — обороні Бахмута, Соледара, боях за Харків, Авдіївку, Охтирку та інших українських міст. Наразі бригада продовжує виконувати завдання у найгарячіших напрямках.

Другий автомобіль відправився до 231-го батальйону 128-ї окремої бригади територіальної оборони, де наразі проходить службу один зі співробітників компанії VARUS. Для мережі це не тільки допомога ЗСУ, а й можливість підтримати своїх колег, які, окрім щоденної боротьби за незалежність країни, залишаються частиною команди VARUS. Ця автівка забезпечить евакуацію поранених і виконання важливих бойових завдань.

"Сьогодні всіх українців об'єднує одна мета – наша Перемога. Мережа VARUS завжди була і буде поруч із тими, хто бореться за нашу свободу. Ми не тільки допомагаємо армії загалом, але й дбаємо про наших співробітників, які стали на захист країни", — розповідає директорка з маркетингу VARUS Анна Луганська.

Закрити потреби захисників в автомобілях вдається завдяки спільним зусиллям клієнтів мережі VARUS та проєкту ГЕРОЙКАР.

“Дуже цінно, що компанії спрямовують фінансову допомогу армії, а також підтримують власних співробітників, що перебувають в лавах ЗСУ. Проєкт ГЕРОЙКАР має можливість допомагати адресно, безпосередньо тому підрозділу ЗСУ, який обирає компанія”, — зазначає Євгенія Бут, директорка БО «БФ «РУСЛАНА ШОСТАКА».

Нагадуємо, що акція «Мчимо до перемоги разом» продовжується, і долучитись до неї можуть всі охочі. Для цього достатньо купувати спеціальні товари, а 1 грн від їхнього продажу прямуватиме на придбання автомобілів для ЗСУ. Серед цих товарів — продукція власних торгових марок VARUS та брендовані пакети. Також у мережі продаються маленькі машинки, копії тих, які для армії закуповує команда ГЕРОЙКАР.

Підтримка Збройних Сил України є неодмінною частиною роботи українського бізнесу. Акція «Мчимо до перемоги разом» від мережі VARUS — це ще один внесок кожного з нас в обороноздатність України