Герої сучасності: український боєць підірвав Генічеський міст разом із собою

Матрос Віталій Скакун зголосився підірвати міст, але відійти звідти вчасно він не встиг.
На Херсонщині український військовий підірвав міст ціною власного життя, щоб зупинити прорив ворога.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Одним із найважчих місць оборони України став Кримський перешийок, де одним із перших ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти. Щоб зупинити просування танкової колони, було ухвалене рішення підірвати Генічеський автомобільний міст.
Виконати це завдання зголосився інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст.
"Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону", - йдеться в повідомленні.
Командування морської піхоти буде клопотати перед вищим командуванням про присвоєння героєві державної нагороди.
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Нагадаємо:
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- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
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