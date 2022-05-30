"Героїчно воюють з соснами у лісах Луганщини": СБУ показала відео з телефону кадирівця-тіктокера

"Героїчно воюють з соснами у лісах Луганщини": СБУ показала відео з телефону кадирівця-тіктокера

СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну до України.

Із вмісту телефону загарбника, зокрема, стало ще більш зрозуміло, чому деякі підрозділи кадирівців називають "тік-ток військами".



"Адже замість боїв з українськими захисниками, ці "піхотинці путіна" героїчно воюють з… соснами у лісах Луганщини", - повідомили в СБУ.

У спецслужбі кажуть, що кадирівці неодноразово знімають по декілька дублів із пострілами з РПГ, щоб вийшли "яскравий" ролик і "масштабна битва".

"Подивіться самі…20 секунд у "тік-ток" – і ти майже виграв війну в трьох соснах", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, що заради "лайків" та популярності у соцмережах чеченські бойовики Кадирова зняли на відео, як обстрілюють житлові будинки та чавлять автомобілі.

Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

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