"Героїчно воюють з соснами у лісах Луганщини": СБУ показала відео з телефону кадирівця-тіктокера

СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну до України.
Із вмісту телефону загарбника, зокрема, стало ще більш зрозуміло, чому деякі підрозділи кадирівців називають "тік-ток військами".
"Адже замість боїв з українськими захисниками, ці "піхотинці путіна" героїчно воюють з… соснами у лісах Луганщини", - повідомили в СБУ.
У спецслужбі кажуть, що кадирівці неодноразово знімають по декілька дублів із пострілами з РПГ, щоб вийшли "яскравий" ролик і "масштабна битва".
"Подивіться самі…20 секунд у "тік-ток" – і ти майже виграв війну в трьох соснах", - підсумували в СБУ.
Нагадаємо, що заради "лайків" та популярності у соцмережах чеченські бойовики Кадирова зняли на відео, як обстрілюють житлові будинки та чавлять автомобілі.
Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.
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