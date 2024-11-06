Стало відомо, скільки працівників держорганів отримали інвалідність під час війни

З початку повномасштабного вторгнення понад 336 працівників Державної митної служби оформили інвалідність.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нардеп оприлюднив результати свого запиту щодо співробітників державних органів, які отримали статус осіб з інвалідністю після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Згідно з отриманою інформацією:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зафіксувала трьох осіб, двоє з яких — жінки.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про двох осіб.

Держфінмоніторинг не зареєстрував жодного випадку.

Державна митна служба України (ДМСУ) надала найбільшу кількість — 264 чоловіки та 72 жінки.

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Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) відмовилася надавати дані, аргументуючи це нормами Закону України «Про захист персональних даних».

На основі цієї інформації Гетманцев анонсував подання додаткового запиту до Служби безпеки України (СБУ).

Нагадаємо, в Україні медико-соціальні експертні комісії призупинять свою діяльність як окремі юридичні особи з 1 січня 2025 року, їхні функції буде передано кластерним і надкластерним лікарням.

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