Гетьманцев пояснив, хто отримає право на "економічне бронювання" від мобілізації

До клубу "білого бізнесу" потраплять підприємства, які відповідають трьом критеріям.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №11084 про так званий клуб "білого бізнесу", який стосується податкових перевірок. Зокрема підприємства, які відповідають критеріям клубу, можуть отримати право на бронювання співробітників.
Деталі законопроєкту розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю OBOZ.U.
"Ставлення бізнесу до клубу, на жаль, у нас суб’єктивне та залежить від того, чи відповідає цей бізнес критеріям для того, аби стати частиною Клубу", - каже Гетьманцев.
За його словами, до нього потрапляють маленькі, середні та великі підприємства, які відповідають трьом критеріям:
- мають податкове навантаження не менше, ніж у середньому по галузі;
- мають зарплату не менше середньої по галузі в регіоні;
- не мають податкових правопорушень (податкового боргу).
Водночас для тих, хто не є членами Клубу білого бізнесу, взагалі нічого не змінюється.
"Але тих, кого дратують умови для членів Клубу білого бізнесу, маю пропозицію: виконуйте умови та ставайте членом Клубу. Жодного маневру для податкової, кого визнавати членом Клубу, а кого ні, немає", - додав Гетьманцев.
Він пояснює, що не йдеться про те, що бізнес має сплатити абсолютну суму податку в бюджет і для когось це непосильна цифра.
"Ні, йдеться про співвідношення обороту та сплачених податків. Якщо у тебе податкове навантаження 5% від обороту, то не важливо, у тебе за рік оборот 1 млн грн чи 100 млн грн, це все одно буде навантаження в 5%. І якщо твоє податкове навантаження відповідає середньому в галузі, то цей критерій вже виконали", - додав він.
Право на бронювання працівників
Гетьманцев додав, що наразі розглядається можливість до другого читання включити для членів Клубу білого бізнесу право на бронювання співробітників.
"Це буде модель економічного бронювання", - сказав він.
Раніше стало відомо, що оборонний комітет Верховної Ради розглядає дві моделі економічного бронювання. Наразі з цього питання ведеться жвава дискусія.
Також Геьманцев розповів, що на проведення мобілізації 2024 року в бюджеті закладено орієнтовно 720 млрд грн видатків.
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