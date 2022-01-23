Гібридна війна: у Мінцифри переконують, що після кібератаки витоку персональних даних українців не було

Гібридна війна: у Мінцифри переконують, що після кібератаки витоку персональних даних українців не було

Українців закликали не піддаватися паніці.

Оголошення про продаж "злитих" даних українців внаслідок кібератаки є провокацією та продовженням гібридної війни.

Про це Мінцифра інформує у Telegram-каналі.

Україна продовжує захищатися у гібридній війні. Основна мета ворога — підірвати довіру до влади фейками про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та "злив" даних українців. Про це тиждень тому вже повідомляв Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Починаючи з минулих вихідних, в Інтернеті постійно з’являються оголошення щодо продажу даних, нібито отриманих під час кібератаки, що відбулася проти 14 січня. У тому числі багато оголошень стосується продажу бази даних Дії. Такі оголошення мають на меті не тільки залякати суспільство. А ще й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора.

Нагадаємо, що користувачами мобільного застосунку Дія є 13,5 млн українців. Він не зберігає персональних даних, а лише показує те, що зберігається про них у відповідних державних реєстрах. Відвідувачами порталу Дія є понад 13 млн українців, а не 2 млн, як зазначається в оголошеннях.

"Закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після зламу 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року. Зараз українські кіберспеціалісти мають об'єднатися, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати противника", - йдеться у тексті повідомлення.

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