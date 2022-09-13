"Гидили всюди, де жили, і навіть в церкві місцевого монастиря": військовий шокував розповіддю про звільнене від окупантів Богородичне

Те, що українські захисники побачили після того, як окупанти накивали лаптями, шокувало їх.

Побачене описав військовий журналіст Олексій Кашпоровський з Києва, який зараз воює в лавах ЗСУ. Медійника, який за роки роботи здається бачив все, приголомшило те, як окупанти жили і що залишили після себе.

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Село Богородичне у Краматорському районі на Донеччині 11 вересня звільнили десантники 81 окремої аеромобільної бригади.

"Росіяни так тікали, що лишили по собі навіть недоварені макарони на плиті. І купу зброї та боєприпасів. І г*вно. Гори г*вна. Вони гадили всюди - у школі, де жили, в будинках і навіть у церкві місцевого монастиря. Тут вони влаштували ср*льню просто за алтарем. В самому селі, за яке точилися запеклі бої, хлопці знайшли тіла наших бійців - без голів і без взуття. І півдесятка тіл вбитих мирних жителів", - розповів журналіст.

Він додав, що після окупації з населеного пункту виїхали всі мешканці, крім двох - 60-річного Миколи та його 93-річної матері Ніни Іллінічни. Деякі жителі загинули від рук окупантів, деякі - в результаті обстрілів.

Фото: Олексій Кашпоровський

Через те, що в селі всі будинки зруйновані, мати і син живуть у невеличкому сарайчику, який раніше був клунею. З господарства в них залишилося двоє гусей - решту в них забрали російські окупанти.

Родина пропонувала бійцям ЗСУ зарізати одного гусака і пам'янути Васю - старшого сина Ніни Іллінічни. Його та його дружину застрелили росіяни. Микола поховав обох на горі за хатою.

"Я - шалапут, а він був розумний, дві вищі освіти мав!", - розповідає про брата Микола. І тут же кличе кудись в бік руїн: "Пішли, я тобі гранати дам, я зняв!". "Ви що, розтяжки самі знімаєте?", - дивуюсь безтурботності чоловіка. "Так я їх і ставив, на цих під*расів! Вони мого брата вбили!", - з надривом говорить Микола. "Я - патріот, понімаєш? Тут моя земля, тут! А ці під*раси прийшли, і брата застрелили... Якби не мама лежача, я б сам до них з гранатою...", - переказує розмову з чоловіком Олексій Кашпоровський.

Окупанти розташовувалися на території напівзруйнованого монастиря і зберігали там боєприпаси. В храм влучила російська авіабомба. Тікаючи, російські загарбники підпалили свій склад, але він не вибухнув, тож українським десантникам залишлося чимало усілякого "добра", яке використовуватимуть для звільнення України.

Фото: Олексій Кашпоровський

"З самої церкви росіяни покрали ікони. І обіср*ли все, що тільки можна. За царською брамою просто влаштували нужник. Так само обгижена і школа, де розміщувались російські підрозділи. Залишки їжі, порнографічні карти, покинута зброя та амуніція - це місце швидше нагадує якийсь табір бомжів. У закутку бійці "втарой арміі міра" влаштували "місце кохання" - кілька матраців на підлозі, крем для рук і російські порнографічні журнали. Думав, таке вже років двадцять ніхто не друкує. У дворі школи хлопці годують місцевих котів - консервами з російських сухпайків. Кицьки задоволено муркотять і труться об ноги. Вони теж раді, що в Богородичному знову з'явилися люди. Справжні люди", - розповідає журналіст.

Нагадаємо, що у Нацгвардії підтвердили звільнення Святогірська (фото, відео).

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