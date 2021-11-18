"Гидко заходити": у Мережі показали, який жахливий вигляд має поліклініка у Харкові

Коридори медзакладу виглядають так, наче пережили обстріли.

У Харкові жителі обурені станом міської поліклініки №22 на вулиці Москалівській. У коридорах медзакладу облуплені стіни, а туалет просто жахливий.

Цю проблему місцеві жителі вирішили підняти у соцмережах, виклавши світлини.

"Туалети і коридори в 22 поліклініці. Жах просто. Один туалет на всю поліклініку і той в такому стані, що гидко заходити", - написали під фото автори публікації.

На світлинах можна побачити облуплені стіни, місцями наче після обстрілів, а в туалеті капітального ремонту, схоже, не було після введення будівлі в експлуатацію.

Нагадаємо, що у Харкові жінка звинувачує медпрацівників хірургії Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 у смерті батька. Вона стверджує, що після госпіталізації чоловікові медична допомога не надавалась, а пацієнта навіть киснем не забезпечили.

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