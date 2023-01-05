Гідрокостюм та прилад нічного бачення: на Закарпатті затримали ухилянта-екстремала, який тікав до ЄС

У Закарпатській області затримали жителя Харківщини, який намагався незаконно втекти з України.

Про це повідомляє МВС.

За даними слідства, прикордонники на Закарпатті затримали двох чоловіків - місцевого жителя та 55-річного уродженця Харківщини.

Закарпатець намагався незаконно переправити через кордон жителя Харківщини. Для цього підозрюваний навіть придбав прилад нічного бачення, щоб виявити прикордонні загони. Також для ухилянта він придбав гідрокостюм, оскільки чоловік, щоб втекти до ЄС повинен був переплисти Тису.

"Оскільки у цьому місці кордон проходить руслом Тиси, закарпатець забезпечив харків’янина гідрокостюмом. І запевнив: аби уникнути зустрічі з прикордонниками, перетинати державну межу слід уночі. Свої послуги переправник оцінив у 3 тис. доларів", - йдеться у повідомленні.

Порушників затримали за 600 метрів від державного кордону.

Як ухилянти намагаються втекти з України

Від 24 лютого в Україні запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. Через це військовозобов'язані не можуть виїхати за межі України.

Проте деякі намагаються незаконно перетнути державний кордон. За даними прикордонників, від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 із них загинули. Зокрема відомий випадок, коли на Закарпатті в горах знайшли мертвими двох ухилянтів, які тікали до Румунії.

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