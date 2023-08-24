Гімн України до Дня Незалежності "заспівали" дипломати різних країн – флешмоб від Кулеби

Українське міністерство скоординувало 13 команд іноземних очільників.
Міністерство закордонних справ України організувало своєрідний флешмоб у Х (Twitter) до Дня Незалежності. Очільник МЗС залучив команди інших держав до виконання українського гімну.
Про це повідомив представник відомства Георгій Тихий.
Українське міністерство скоординувало 13 команд іноземних міністрів закордонних справ, щоб вони у визначений час і у визначеному порядку запостили кожен по рядку українського гімну у відповідь на пост Дмитра Кулеби у Х.
"Але нам вдалося, бо для України немає нічого неможливого", – написав Тихий.
МЗС України "заспівало" український гімн разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, а також очільниками МЗС Великої Британії, Естонії, Ісландії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Німеччини, Північної Македонії, Швеції.
Тим часом колишній командир полку "Азов" і заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін заявив, що всі території Україні доведеться звільняти військовим шляхом, адже Кремль порушує будь-які домовленості.
Також Максим Жорін пояснив, чому стратегії НАТО не працюють в Україні.
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