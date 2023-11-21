Гінеколог-сутенер: у Луцьку вдруге судили колишнього лікаря

На Волині до 5 років засудили колишнього лікаря-гінеколога, якого вдруге викрили на сутенерстві.

Правоохоронці зафіксували одразу декілька епізодів, коли чоловік зводив повій із клієнтами, йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

Один з випадків стався у березні 2021 року, коли чоловік організував зустріч з клієнтом у готелі в селі Зміїнець, що біля Луцька.

За послугу екслікар отримав 3 тисячі гривень.

Також правоохоронці зафіксували ще чотири подібні випадки, коли чоловік організовував подібні зустрічі у спа та саунах.

Чоловіка викрили у травні 2021 року й вручили підозру за фактом сутенерства, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 303 ККУ).

Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років ув’язнення. Суд призначив чоловіку 5 років та один місяць за ґратами.

Відомо, що першу судимість за сутенерську діяльність чоловік отримав у 2020 році, коли суд дав йому три роки умовно. Однак, він продовжив займатися сутенерством.

За інформацією Zaxid.net, йдеться про колишнього лікаря-гінеколога пологового будинку.

Нагадаємо, на Київщині 21-річна дівчина продавала жінок віком від 17 до 35 років у сексуальне рабство за кордон, зокрема до Литви, ОАЕ та Монако.

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