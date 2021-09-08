"Гірчичний" з цвіллю: у Кривому Розі жінка купила в супермаркеті несвіжий хліб і шокувала соцмережі (фото)

"Гірчичний" з цвіллю: у Кривому Розі жінка купила в супермаркеті несвіжий хліб і шокувала соцмережі (фото)

У коментарях до публікації місцеві пишуть, що це далеко не перший подібний випадок.

У Кривому Розі в одному з супермаркетів жінка купила буханець хліба з цвіллю.

Фотографії несвіжого "гірчичного" місцева мешканка завантажила в соціальні мережі.

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Як стало відомо, інцидент стався в одному з супермаркетів, розташованих в мікрорайоні Даманськом. Жінка купила в магазині буханець за 11 гривень. Коли прийшла додому, оторопіла — всередині хліб був з цвіллю.

У соціальних мережах користувачі стали ділитися думками про те, що сталося.

Хліб взагалі споганити, тобто не можливо.

Я теж такий купила на Зарічному. Так що це не поодинокий випадок.

Аналогічній хліб я придбав на Соколовці за 16 гривень.

Нагадаємо, що в одному зі супермаркетів на Київщині миша просто на прилавку їла піцу. Несподіваного відвідувача місцеві мешканці зняли на відео.

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