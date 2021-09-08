"Гірчичний" з цвіллю: у Кривому Розі жінка купила в супермаркеті несвіжий хліб і шокувала соцмережі (фото)

У коментарях до публікації місцеві пишуть, що це далеко не перший подібний випадок.
У Кривому Розі в одному з супермаркетів жінка купила буханець хліба з цвіллю.
Фотографії несвіжого "гірчичного" місцева мешканка завантажила в соціальні мережі.
Як стало відомо, інцидент стався в одному з супермаркетів, розташованих в мікрорайоні Даманськом. Жінка купила в магазині буханець за 11 гривень. Коли прийшла додому, оторопіла — всередині хліб був з цвіллю.
У соціальних мережах користувачі стали ділитися думками про те, що сталося.
- Хліб взагалі споганити, тобто не можливо.
- Я теж такий купила на Зарічному. Так що це не поодинокий випадок.
- Аналогічній хліб я придбав на Соколовці за 16 гривень.
Нагадаємо, що в одному зі супермаркетів на Київщині миша просто на прилавку їла піцу. Несподіваного відвідувача місцеві мешканці зняли на відео.