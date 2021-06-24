Гірше, ніж в Африці: в Україні найнижча у світі середня тривалість життя

Гірше, ніж в Африці: в Україні найнижча у світі середня тривалість життя

Причиною цього називають дуже низьку народжуваність.

Середня тривалість життя в Україні нижча, ніж на планеті, враховуючи Африку.

Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Здорова Україна" 24 червня.

"На сьогодні середня тривалість в Україні не тільки чоловіків, а населення в цілому нижча, ніж середня по Земній кулі, враховуючи Африку та інші країни", - сказала вона та додала, що це спричинено довготривалим збереженням занадто низького рівня народжуваності в країні.

Варто зазначити, що раніше у Держстаті повідомляли, що в Україні смертність майже вдвічі перевищує народжуваність.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський презентував програму "Здорова Україна". Зокрема, вона передбачає популяризацію здорового способу життя, розвиток спортивної інфраструктури в громадах, доступність спорту для всіх верств населення, забезпечення інклюзії та безбар'єрності у спорті.

Президент зауважив, що програма спрямована на всі вікові категорії та групи нашого населення та на досягнення однієї головної мети, яка одним реченням звучить так: "Українці мають жити довше".

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