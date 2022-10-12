"Гірше, ніж в хліву": як окупанти загидили захоплений будинок, в якому жили (відео)

Окупанти живуть серед сміття і повного безладу.
Російські військові на раніше окупованій території загидили будинок, який забрали у місцевих жителів, де і оселилися.
Відповідне відео опублікував СтратКом ЗСУ.
На ролику помітно купу сміття у будинку, що розкидане навкруги. У цьому безладі жили окупанти. Серед розкиданих на підлозі речей – одяг, набої, пляшки з-під води і упаковки з-під продуктів та інші побутові відходи.
"Там, де живуть свинособаки, там гірше, ніж в хліву", - зазначили в СтратКомі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше ЗСУ показали захаращену позицію російських окупантів, які втекли через наступ українських бійців.
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