Глава УГКЦ очікує пояснень від Папи щодо його заяви про "спадкоємців великої матінки-Росії"

Глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) патріарх Святослав Шевчук заявив, що очікує пояснення від Папи Римського Франциска через великодержавні ідеї, які він озвучив на зустрічі з російською католицькою молоддю.

Про це передає пресслужба УГКЦ.

Святослав сказав, що дізнався про цю скандальну заяву Папи "з великим болем і занепокоєнням".

За його словами, слова Папи про "велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності" – найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму.

Глава УГКЦ побоюється, що ці слова Франциска можуть бути сприйняті як підтримка російського націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні.

"Як Церква, ми хочемо заявити, що в контексті агресії Росії проти України подібні висловлювання надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора, хоча мали б категорично засуджувати такий спосіб "бути росіянами". З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Ватикану пояснення цієї ситуації", – зазначає пресслужба УГКЦ.

Святослав зазначив, що невдовзі вирушає до Рима, де Синод УГКЦ матиме зустріч із Папою Римським, на якій зокрема піднімуть і це питання.

Нагадаємо, Папа Римський заявив росіянам, що вони – "спадкоємці великої Росії: ...святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, [країни] великої культури та великої людяності". Він закликав росіян не відмовлятися від цієї спадщини.

В МЗС України відреагували на скандальну заяву Папи і висловили жаль, що Франциск поширює російські великодержавні наративи, якими Москва виправдовує вбивства українців.

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