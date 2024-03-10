Глава УГКЦ відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" та перемовини з РФ

Він наголосив, що в Україні ніхто не збирається здаватися.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у Нью-Йорку прокоментував слова Папи Римського Франциска про те, що для України було б “мужнім вчинком” підняти “білий прапор" та розпочати переговори Росією. Він наголосив, що в Україні нікому на гадку не спадає здатися.

Про це йдеться на сайті УГКЦ.

"Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна зранена, але нескорена! Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах", - сказав глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

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Він закликав Папу приїхати до України та глянути, що тут відбувається.

"Хто з вас не вірить у перемогу України – йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - додав він.

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Глава католицької церкви вперше використав такі терміни, як “білий прапор” або “переможений” в обговоренні війни в Україні.

Рісля того, як його слова наробили галасу, у Ватикані пояснили слова Папи Римського про “білий прапор” для України.

Українська влада наразі не коментувала ці висловлювання понтифіка. А деякі українці не промовчали.

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