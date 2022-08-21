Глава УПЦ МП Онуфрій зустрівся з полоненими окупантами й побажав "щоб бог оберігав усіх людей на полі бою"

Онуфрій роздав окупантам по молитовнику, іконці і шоколадці, а на молебні всім присутнім полоненим поіменно проспівали "многая літа".

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій зустрівся з полоненими окупантами.

Відео зустрічі, яка відбулася в Києво-Печерській лаврі, опубліковано на youtube-каналі журналіста та блогера Володимира Золкіна.

"Хочу побажати вам здоров'я, щоб Господь повернув вас у свою батьківщину, сім'ї. Щоб ви побачили матерів, сестер, дружин, дітей, братів, друзів. Хотів би, щоб ви їм сказали такі слова: ми не хочемо війни, яка сьогодні ведеться в Україні. Ми не хочемо, щоб руйнувалися наші міста, селища, щоб гинули наші та ваші люди. Не хочемо, щоб матері ні в Україні, ні в Росії зустрічали своїх мертвих синів і плакали над ними гіркими, невтішними сльозами. Це потрібно зупинити, це можна зупинити", – сказав ієрарх.

Онуфрій сказав, що зупинити бойові дії можна "словом любові", а правителям Росії та України потрібно "знайти слово любові, яким зупиняється всяке зло".

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"Треба знайти слово любові, яке могло б змусити замовкнути гармати, зупинити ракети. Ми хочемо, щоб був мир. Наша УПЦ робила все, щоб російський та український народи жили в мирі, злагоді та любові. Вийшло так, як вийшло. Але навіть якщо зло сталося, його слід зупинити. Нехай Господь дасть нашим правителям мужність, розум, мудрість знайти те слово любові, яким зупиняється всяке зло", – зазначив предстоятель церкви УПЦ Московського патріархату.

Також Онуфрій запевнив, що молиться за "усіх людей" на "полі бою".

"Хочу побажати, щоб Бог оберігав вас, усіх людей, що перебувають на полі бою", – сказав митрополит. Окупантам ієрарх розповів про нібито спільні духовні корені українців та росян і "єдину купель Хрещення" з вод Дніпра.

"Щоб народи, що вийшли з єдиної купелі Хрещення, воювали одне з одним - це ганьба. І ми повинні зробити все, щоб це безумство припинилося", – підсумував Онуфрій.

На завершення він роздав окупантам по молитовнику, іконці і шоколадці, а на молебні всім присутнім полоненим поіменно проспівали "многая літа". Після короткого богослужіння і неформальної бесіди в кабінеті, Онуфрій особисто, віч-на-віч, поспілкувався з кожним окупантом.

Речник ПЦУ архієпископ Євстратій звернув увагу на три головні тези, висловлені Онуфрієм на зустрічі.

1. "Вийшло так, як вийшло", - ці слова предстоятеля церкви Московського патріархату, каже архієпископ, звучать "ніби як виправдання перед тими, хто прийшов нас полонити".

2. "Хочу побажати, щоб Бог оберігав вас, усіх людей, що перебувають на полі бою".

"Ні слова про зло, яке вони принесли. Ні слова заклику до покаяння за вбивства і руйнування. Ну справді ж: якщо все сталося саме собою, то оці військовополонені, як і російські вояки "на поле брани", їхні колеги – "не винні", – розмірковує Євстратій.

3. "Щоб народи, що вийшли з єдиної купелі Хрещення, воювали один з одним – це ганьба".

Речник ПЦУ певен: такі слова – фактично формула громадянської війни і кремлівський наратив. Насправді саме Росія напала на Україну і окупувала частину нашої території.

Зазначимо, що на зустрічі був полонений Іван Євдошенко – російський розвідник ГРУ, якого українські спецпризначенці захопили в полон під Білогорівкою. Раніше у його телефоні українські спецпризанченці знайшли спілкування з сім‘єю, дівчиною та коханкою.

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