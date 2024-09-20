Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва: яка мета візиту

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн приїхала до Києва. Це 8-й візит політикині до української столиці, ключовою темою якого стане опалювальний сезон.

Про це голова Єврокомісії написала в X.

"Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її мужніх зусиллях. Я приїхала сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності до зими до оборони, до вступу та прогресу у сфері позик G7", – наголосила представниця ЄС.

Раніше йшлося про те, що ЄС має намір покрити чверть енергетичних потреб України взимку. Фон дер Ляйен заявила, що РФ "намагається занурити Україну в пітьму", знищивши 80% теплових електростанцій і третину гідроенергетичних потужностей. Вона зазначила, що Україні цієї зими необхідно 17 гігаватів електроенергії, і назвала три основні напрями енергетичної допомоги, яку ЄС планує їй надати.

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