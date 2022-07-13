Голову Північної Осетії закидали гранатами на Запоріжжі - соцмережі

У Запорізькій області українські захисники намагалися ліквідувати російського окупанта-високопосадовця.
Голова Північної Осетії Сергій Меняйло потрапив у засідку української ДРГ.
Про це повідомляють у телеграм-каналі Baza.
За інформацією публіка, Міняйло перебував у Запорізькій області разом із добровольцями з батальйону "Аланія". Він їхав в одному з автомобілів у районі міста Гуляйполе, коли на колону напала диверсійна група – машини закидали гранатами.
Кілька людей із батальйону отримали поранення. Міняйло пощастило - він отримав легку контузію і швидко прийшов до тями.
"Так, він поїхав подивитися на своїх пацанів-добровольців, і по них прилетіла касета. Все це сталося на передовій у Запорізькій області. Дивом усе обійшлося, його не зачепило, але трохи похитнуло", - розповіло пропагандистському виданню ТАРС джерело у силових структурах Донецької Народної Республіки. .
Сам голова Північної Осетії інформацію про напад на себе на території Запорізької області спростовує.
"Все добре. Ніхто нас напряму не обстрілював. Жодних втрат і контужених немає. Жодної диверсійної групи ніхто не бачив. Те, що там прилітає, — щодня, обстріли бувають. Там прилітає скрізь на передовій. Але зі мною все нормально, все гаразд", - повідомив Міняйло.
Нагадаємо, що на Луганщині у окупантів поменшало складів з боєприпасами та активізувалися ворожі ДРГ.
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