Global Teacher Prize Ukraine 2023 продовжує збирати історії про українське вчительство воєнного часу

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine, яка від 2017 року відзначає вчителів-змінотворців, продовжує збирати історії про віддану роботу педагогів під час повномасштабної війни. Деякі з цих історій українці побачать в ефірі національного телемарафону 7 жовтня.

Після перших місяців великого опору українських Сил оборони у 2022-му організатор Global Teacher Prize Ukraine, громадська спілка "Освіторія", адаптувала формат премії до нових умов і замість визначення фіналістів та переможців, почала збирати історії вчителів, чий професійний досвід і робота з дітьми уособлюють українське вчительство воєнного часу.

Збір таких історій у межах цьогорічної премії наразі триває. "Освіторія" вже отримала кілька сотень історій педагогів, які боролися з окупантами за українську освіту, винаходять інноваційні формати навчання, відбудовують освіту на звільнених землях, тримають тил і психологічно підтримують учнів та їх родини.

Розповісти історію вчителя можна до 1 вересня на сайті премії. Заповнити форму може як сам вчитель, так і його колеги, учні або їхні батьки — обмежень немає.

"Вкрай важливо, щоб всі подвиги наших вчителів були почуті, жоден не загубився. Тож цьогоріч ми продовжимо розповідати історії вчителів, що заслуговують на всі існуючі нагороди, внесок яких неможливо порівняти чи оцінити. Їхній шлях і досвід мають бути помітними. У такий спосіб ми прагнемо висловити вчителям свою подяку та відзначити важливість їхньої праці", — говорить Зоя Литвин, голова спілки "Освіторія" й засновниця премії Global Teacher Prize Ukraine.

Кураторкою премії незмінно вже всьоме є Наталія Мосейчук, телеведуча 1+1 і педагогиня за освітою, яка у Global Teacher Prize Ukraine у своїй категорії "Вибір серцем" дякує вчителям, які працюють з дітьми в лікарнях.

7 жовтня в ефірі національного телемарафону Global Teacher Prize Ukraine розкаже історії вчителів, щоб у такий спосіб висловити їм подяку, відзначити важливість їх праці та надихнути на нові звершення.

Частина зібраних історій вчителів також будуть презентовані на онлайн-платформі на сайтах globalteacherprize.org.ua та osvitoria.media, а також на майданчиках медіапартнера – групи 1+1 media, зокрема на новинних сайтах ТСН.ua, УНІАН. До того ж на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

Інформаційна довідка

Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для вчителів-агентів освітніх змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію засновано у 2017 році ГС "Освіторія" після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation. Цьогоріч премія вдруге відзначатиме героїв освітнього фронту, які виборюють майбутнє для українських дітей. Більше на сайті: https://globalteacherprize.org.ua/.

"Освіторія" — неприбуткова громадська спілка, яка з 2013 року допомагає реформувати та розвивати освіту в Україні. Більше на сайті: https://osvitoria.org/.

У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтесь до пресслужби ГС "Освіторія" за адресою: pr@osvitoria.org.