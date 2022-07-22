Global Teacher Prize Ukraine оголошує збирання історій про вчителів воєнного часу

Цьогоріч не визначатимуть фіналістів і фіналісток, не буде вручення золотих статуеток та церемонії з червоною доріжкою, але, як і раніше, буде можливість номінувати вчителя за його внесок. Організатори збирають історії про вчителів воєнного часу, щоб сказати: "Вчителі важливі. Попри все!"

Зміна формату та збирання історій пов'язані з новими реаліями. Внаслідок повномасштабної війни, яку росія розгорнула на території України 24 лютого, 2129 закладів освіти вже постраждали від бомбардувань та обстрілів, з них 216 зруйновано повністю. Ворог руйнує школи, але йому не до снаги знищити сутність української освіти. Вона продовжує існувати за межами фізичних стін завдяки вчителям, які стали героями освітнього фронту. Хтось пішов виборювати майбутнє країни на фронт, інші - проводять уроки у бомбосховищах. Кожен вчитель під час війни зробив вагомий внесок, аби українські діти продовжували навчання та розвиток. Громадська спілка "Освіторія", яка є організатором премії, збиратиме і розповідатиме історії про вчителів, які попри все залишаються агентами змін.

"Ми не скасовуємо премію, а лише змінюємо її формат. Ми живемо у новому контексті. Зараз особливо хочемо сказати "Дякуємо!" кожному вчителю і вчительці. Вони вже пройшли найскладніші випробування війною і показали, що кожен з них — найкращий і найкраща. Ми ані секунди не сумнівались, що вчителі важливі. Як до війни, так і під час. Ми хочемо розповісти різні історії освітян, що однаково заслуговують на всі існуючі нагороди та внесок яких неможливо порівняти чи оцінити. Але наш традиційний формат премії обов’язково повернеться наступного року після перемоги" , — говорить голова спілки "Освіторія", засновниця премії Зоя Литвин.

Механіка збирання історій

На сайті Global Teacher Prize Ukraine від 21 липня до 21 вересня триватиме збір історій про вчителів воєнного часу. Їх можуть відправити самі вчителі, учні, батьки, колеги — обмежень немає. Це може бути будь-яка історія про освітян, яка особисто вразила. Відібрані історії будуть опубліковані на сайті osvitoria.media, а також на майданчиках інформаційних партнерів. Фіналом збору історій стане презентація проєкту у телевізійному форматі на День вчителя. Деталі заходу організатори згодом повідомлять.

Кожна історія — це символічна подяка вчителю і вчительці. З кожною новою заявкою на сайті премії буде з’являтися нова цеглинка у зображенні школи, що символізує внесок освітян у відновлення освітнього процесу. Чим більше історій, тим більше цеглинок.

Де прочитати історії

На сайті Global Teacher Prize Ukraine, а також на сторінках у соціальних мережах премії, будуть з’являтися посилання на відібрані історії. Підписуйтесь, щоб слідкувати за оновленнями.

Про Global Teacher Prize Ukraine

Global Teacher Prize Ukraine — це щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію засновано 2017 року ГС "Освіторія" після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation.