Global Teacher Prize Ukraine вдруге відзначить вчителів воєнного часу та подарує 4 млн грн на освітні мрії

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine, яка з 2017 року відзначає вчителів-агентів освітніх змін, цьогоріч вдруге збирає історії вчителів, щоб задокументувати їхній досвід і внесок у захист і розвиток освіти під час війни. Деякі з цих історій українці побачать 7 жовтня о 21:00 в ефірі телемарафону "Єдині новини".

3 жовтня 2023, Київ — Global Teacher Prize Ukraine 2023 зібрала понад півтисячі історій вчителів зі всієї України.

Головна мета премії під час повномасштабної війни — розповідати про історії вчителів, щоб у такий спосіб подякувати їм і відзначити важливість їх праці.

7 жовтня на церемонії організатор премії, громадська спілка "Освіторія", покаже історії, які уособлюють українське вчительство воєнного часу:

Вчителів, які попри війну, окупацію та тортури продовжують оберігати українську освіту;

Відкритих до експериментів педагогів, які винаходять нові формати для викладання у школах;

Нову генерацію вчителів, які натхненні та сповнені ідей того, якою має бути школа майбутнього;

Освітян, які навчають дітей у бомбосховищах, під час тривог, у шпиталях;

Вихователів, які турбуються про найменших українців у дитячих садочках.

Global Teacher Prize Ukraine

Крім того, в цьому році педагоги подавали ідеї ініціатив з відновлення освіти на деокупованих територіях. На церемонії відзначать чотирьох авторів кращих ідей, а кожен із вчителів отримає по 1 млн гривень для реалізації свого проєкту.

"Зараз твориться історія нової України, і в ній будуть нові герої: військові, лікарі, волонтери, дипломати, артисти, підприємці… А наша місія — аби до цього пантеону увійшли вчителі: ті, хто навчав у бомбосховищах, плекав нашу культуру і мову в окупації, наражаючись на смертельну небезпеку, розраджував дітей, що опинились далеко від дому, дарував дітям відчуття нормального життя у війні. Тих, хто щодня зрощує наше майбутнє. Ми робимо Global Teacher Prize Ukraine, аби жодна з цих історій не була забута" — каже Зоя Литвин, голови громадської спілки "Освіторія" й засновниця Global Teacher Prize Ukraine.

Вже вдруге з початку повномасштабного вторгнення організатор премії Global Teacher Prize Ukraine, ГС "Освіторія", збирає історії вчителів, щоб зафіксувати пам’ятні кроки, зроблені ними задля збереження освіти.

Global Teacher Prize Ukraine

Відзначена як вчитель-змінотворець на Global Teacher Prize Ukraine 2022, вчителька початкових класів Валерія Гукова: "Премія познайомила мене з багатьма зацікавленими та вмотивованими фахівцями, у яких я вчуся, з якими можу поділитися досвідом. А також, певною мірою й зруйнувала стереотипи серед молодих колег та батьківства про те, що вчитель-професіонал має бути виключно поважного віку, з десятками років досвіду за плечима, навіть чимось далеким від дітей".

Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для вчителів-агентів освітніх змін, що проводиться з 2017 року в Україні. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні.

Василь Дяків, вчитель історії та громадянської освіти, переможець Global Teacher Prize Ukraine 2020, поділився думками про участь у премії: "Інтеграція у світову педагогічну спільноту — це вимога сучасності, а Global Teacher Prize Ukraine — сходинка до самовдосконалення та розуміння векторів руху освітнього простору. Всі, хто бодай раз подавався на неї, вже ставав переможцем над сірою буденністю та стереотипами, консерватизмом освітньої системи".

Трансляція Global Teacher Prize Ukraine 2023 відбудеться 7 жовтня о 21:00 в ефірі телемарафону Єдині новини.

Global Teacher Prize Ukraine

Незмінною кураторкою премії є Наталія Мосейчук, ведуча телеканалу 1+1 Україна і педагогиня за освітою. Інформаційну підтримку премії забезпечують майданчики групи 1+1 media – новинні сайти УНІАН та ТСН, ранкове шоу "Сніданок з 1+1", а також платформа кіно та телебачення Київстар ТБ. Телемарафон "Єдині новини" можна переглядати на телеканалах 1+1 Марафон, ICTV, Перший, Інтер, Рада, а також на їх YouTube-каналах та в застосунку Дія.

Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для вчителів-агентів освітніх змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні.

Цьогоріч премія вдруге відзначатиме вчителів воєнного часу, які виборюють майбутнє для українських дітей. Більше на сайті: https://globalteacherprize.org.ua/

"Освіторія" — неприбуткова громадська спілка, яка з 2013 року допомагає реформувати та розвивати освіту в Україні. Засновник Global Teacher Prize Ukraine. Більше на сайті: https://osvitoria.org/