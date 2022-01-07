"Глобальне потепління добралося": де зафіксували найвищу та найнижчу температури у Херсонській області в 2021 році

"Глобальне потепління добралося": де зафіксували найвищу та найнижчу температури у Херсонській області в 2021 році

Зима продовжує дивувати температурними рекордами.

Середня обласна річна температура повітря у Херсонській області в 2021 році склала 11,2° тепла, що на 0,2° вище кліматичної норми (1991-2020 рр.). Подібний середньорічний температурний режим відмічався у 1999, 2002 та 2008 роках.

Про це повідомляє Херсонський обласний центр з гідрометеорології.

Зокрема, найвища температура повітря у області у 2021 році фіксувалася метеорологічною станцією Асканія-Нова 20 липня– 37,2° тепла. Найнижча температура повітря у області в 2021 році була відмічена метеостанцією Велика Олександрівка 20 січня– 21,3° морозу.

ТСН.ua

На Різдво, 7 січня, у Херсоні сонячно та ясно. Температура повітря складає +4. Однак, не всі херсонці радіють сонечку, дехто чекав на сніг та мороз.

“Глобальне потепління добралося до нас непомітно. На свята хочеться снігу, морозу, на санях… А вийшов на вулицю - взимку зелена трава. Вчора взагалі +10 було. Справжній квітень”, - каже мешканка міста Світлана.

“На вулиці - краса. Ми з малечею вже 2 години перебуваємо на дитячому майданчику”, - поділилася мати двох дітей Ксенія.

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Раніше стало відомо, що за даними спостережень метеостанції Обсерваторії 5 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +6,5°С, що на 0,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1961 року.

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