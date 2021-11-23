Глобальні компанії звернулись з проханням вирішити проблему з транзитом до країн ЄС

Глобальні компанії звернулись з проханням вирішити проблему з транзитом до країн ЄС

Питання про штучне скорочення кількості дозволів, які видає Польща для українських автомобільних перевізників, вирішуватиметься на рівні Єврокомісії.

Через заподіяні збитки, спричинені обмеженою кількістю дозволів, до МІУ вже звернулися такі великі міжнародні компанії, як "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА", BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL та інші.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«Команда Міністерства інфраструктури України неодноразово озвучувала це питання як публічно, так і під час двосторонніх зустрічей із представниками країн-сусідів. Але тепер настав час вийти на інший рівень дискусії, виносити це питання на рівень Єврокомісії та домагатися більш системного рішення», - пише Найєм.

Як пояснив заступник міністра, з 2016 року, коли набула чинності Угода про асоціацію України з ЄС, Польща скоротила кількість дозволів для перевізників із 200 000 до 160 000. При цьому обсяг товарообігу зріс.

"Товарообіг з країнами ЄС автомобільним транспортом збільшився більш ніж на 42%, і сьогодні ЄС є нашим найбільшим торговим партнером - 40,8% від загального обсягу зовнішньої торгівлі", - повідомив подробиці Найєм.

Активні дії України на європейському торговому ринку, на думку заступника міністра, викликали відповідну реакцію у польської сторони, яка штучно намагається стримати конкурента.

«Минулого тижня у складі делегації на чолі з Ольгою Стефанішиною ми зустрілися з Генеральним директором з мобільності та транспорту Єврокомісії Генріком Хололеєм та порушили питання повної лібералізації транзитних вантажних автоперевезень з країнами ЄС. Це цілком логічний крок і це наше право – захищати свої економічні інтереси України, зокрема в рамках Угоди про асоціацію», – написав Найєм.

Нагадаємо, у межах програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відбувається активне відновлення прикордонної дорожньої інфраструктури. Так, у 2020 році було відновлено 150 км доріг, що ведуть до контрольно-пропускних пунктів, а за 2021 та 2022 роки планується відремонтувати ще 600 км.