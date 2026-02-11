Glovo масово списав десятки тисяч на чай кур'єрам: що кажуть у компанії

© depositphotos.com

У середу, 11 лютого, у соцмережах клієнти сервісу доставки Glovo повідомили про некоректні списання великих сум чайових кур’єрам — йдеться про тисячі, а то й десятки тисяч гривень з кожного клієнта.

ТСН.ua з’ясовував, що сталося.

Уористувачка Threads bagatogranna_ опублікувала допис зі скриншотом замовлення, на якому видно, що застосунок списав 5175 гривень чайових.

«Glovo списує 5к курʼєру на чайові (яких не було в чеку перед оплатою). Підтримка повертає тисячу і каже, що більше не може повернути», — йдеться в повідомленні.

Користувачка зв’язалася з компанією, проте їй відповіли, що гроші можна повернути тільки на бонусний рахунок «Глово».

«Коли я оплачувала, там була нормальна сума 1к+. Сума 6к була знята через годину після отримання мною замовлення!» — додала та сама користувачка з ніком bagatogranna

Інші користувачі повідомляють про аналогічні випадки.

Так, один із коментарів поскаржився, що втратив 10 тисяч грн.

Чоловік з нікнеймом ye.the.cute розповів, що йому «чай» кур’єрам обійшовся в 11 055 грн.

Майже всі користувачі повідомили, що у службі підтримки їм запропонували часткове повернення коштів або бонуси у застосунку на майбутні замовлення, а натомість категорично відмовилися повернути всю втрачену суму на банківську карту.

Що кажуть кур’єри

У коментарі до постів прийшли кур’єри компанії і пояснили, що ці гроші вони собі не залишать у будь-якому разі.

Що кажуть у компанії Glovo

У компанії пояснили, що було зафіксовано технічний збій у роботі платформи, через який у частини користувачів в різних країнах було некоректно списано суму чайових для кур’єрів. «Глово» запевняє, що усі надлишково списані кошти будуть повернуті користувачам у повному обсязі.

«Ми обов’язково повідомимо про повне вирішення ситуації та завершення процесу повернення коштів», — наголосили у компанії.

У Мережі тим часом вже почали створювати дотепні меми з цього приводу.