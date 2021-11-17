Гнав і не зупинявся: у Харкові на "зебрі" водій збив дитину (відео)

Водій навіть не пригальмував перед пішохідним переходом.
У Харкові сталася чергова ДТП за участю пішохода. Водій не пригальмував перед пішохідним переходом і збив хлопчика, який саме переходив дорогу.
Про це повідомляють у телеграм-каналі "ТРУХА".
ДТП сталася на вулиці Пушкінській у Харкові на нерегульованому пішохідному переході. Дитина переходила дорогу. Її пропустили кілька авто, тоді як одне, не гальмуючи, влетіло в хлопчика. Дитина намагалася відстрибнути в останній момент.
Черевики збитої дитии відлетіли на кілька метрів.
За словами очевидців, постраждалий хлопчик зміг здійнятися на ноги.
Користувачі Мережі прокоментували побачене:
- Жесть!
- От куди воно їхало, мраз*та.
- Машини зупинилися, а воно летить.
- Та що ж таке з Харковом. Невже входить у звичку?
- Задовбали людей збивати.
Нагадаємо, що у Харкові на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської водій позашляховика Land Cruiser збив двох 13-річних підлітків, які переходили дорогу.
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