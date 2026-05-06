Забіг проводиться з 2024 року та вже третій рік поспіль об’єднує ветеранів, чинних військових, спортсменів, аматорів бігу, зірок шоубізнесу та всіх охочих підтримати тих, хто проходить шлях відновлення після втрати кінцівок. Бігти можна соло, з командою та навіть онлайн — з будь-якого куточка світу. Формат не передбачає змагання на швидкість. Головна мета забігу — об’єднати якомога більше людей навколо підтримки ветеранів.

Реєстрація на забіг уже відкрита за посиланням .

У програмі:

Зіркова естафета за участі ветеранів з протезами та відомих громадських діячів, співаків і блогерів.

Забіг на дистанцію 5 км та 2 км.

Дитячі дистанції 400 м та 800 м.

Дистанція-сюрприз, про яку організатори повідомлять додатково на своїй сторінці Instagram .

Сприйняття різноманітності людей — базова цінність суспільства майбутнього. Саме про це «Go to the Future»: маленькі дії кожного з нас — запорука великих змін. Тисячі військових і цивільних живуть із наслідками війни: ампутації, втрата зору, слуху, травми. Ветерани з протезами ходять тими ж вулицями, працюють, відвідують спортзал. Рівне ставлення та прийняття різності є запорукою їхнього повернення до повноцінного активного соціального життя.

Упродовж трьох років Future for Ukraine забезпечує функціональне протезування та відновлення для українців, а також реалізує соціальні кампанії, які пояснюють, що означає жити з протезом і якої підтримки очікують люди після ампутації.

Зокрема, це відеоробота про реальну історію Олександра Чайки — хореографа, який втратив ногу в бойових діях під Попасною влітку 2022 року — «Маніфест сильних» . Також у травні очікується реліз відео, присвяченого благодійному забігу «Go to the Future-2026». Про те, як ветерани повертаються до життя після поранення.

Минулого року благодійний забіг зібрав понад 1500 учасників.

Участь для військовослужбовців та ветеранів — безоплатна!

Матеріал створено БО «БФ „Майбутнє для України“ за підтримки Фонду „Аскольд і Дір“, що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту „Сильне громадянське суспільство України — рушій реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст матеріалу є відповідальністю БО «БФ „Майбутнє для України“ та не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР Єднання.

