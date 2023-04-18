«Годі брехні та маніпуляцій!» - громади Закарпаття закликають до діалогу щодо курорту «Свидовець»

Курорт створить близько 40 тисяч робочих місць для закарпатців та забезпечить зростання доходів місцевих бюджетів у декілька разів.

Голови Закарпатських громад, де планується будівництво гірськолижного курорту «Свидовець», заявляють про дискредитацію проекту та закликають екоактивістів, ЗМІ та представників влади до конструктивного діалогу «без брехні та маніпуляцій».

Про це йдеться у відкритому листі голів Ясінянської та Усть-Чорнянської селищних рад.

«Ми представляємо гірський регіон українських Карпат. У нас суворий клімат й обмежені можливості для виробництва, є проблема з розміщенням підприємств, логістикою та інфраструктурою. Практично відсутні родючі землі, на яких можна займатися сільським господарством. Відповідно, немає особливого вибору роботи для людей, наші бюджети — мізерні, слабо розвинені соціальна сфера, медицина, заклади культури, освіти, погані дороги. 60% людей їздять на заробітки, в цей час наші діти ростуть без батьківської опіки, часто розпадаються сім‘ї. Саме тому наші громади, користуючись досвідом гірських регіонів країн Євросоюзу, вирішили розвивати галузь туризму. Так виникла ідея створення гірськолижних курортів. На прохання наших громад ще у 2017-му році розпорядженням Тячівської та Рахівської райдержадміністрацій затверджено Детальний план території туристично-рекреаційного комплексу. Проте вже п’ятий рік триває судова тяганина. Справа вдруге направлена до Верховного Суду. Суди підтверджують нашу правоту. Ми абсолютно впевнені в законності власних дій. Але окрема група людей, почасти не громадян України (представників ЄС, в яких успішно працюють великі гірськолижні курорти), намагаються заблокувати наш проєкт усіма способами. Складається враження, що їх деструктивна робота добре оплачується тими, хто очевидно хоче зберегти монополію на світовому ринку гірськолижного відпочинку», - зазначено в листі.

Голови громад наголошують, що курорт створить близько 40 тисяч робочих місць для закарпатців та забезпечить зростання доходів місцевих бюджетів у декілька разів, що сприятиме розвитку вкрай занедбаної інфраструктури.

«Містобудівна документація виконана з дотриманням усіх чинних норм законодавства України. Реалізація проєкту забезпечить створення 30-40 тисяч робочих місць на курорті та суміжних територіях. Місцеві бюджети зростуть у декілька разів, це докорінно змінить соціальну сферу, інфраструктуру, значно покращить інвестиційну привабливість нашого краю, капіталізує майно громадян. Будуть вирішені питання розвитку інфраструктури (збудовані автодороги, забезпечені електропостачання, водопостачання, очищення стічних вод, сортування та утилізація відходів), це на сьогодні є великою проблемою не тільки наших громад, але й районних центрів. Без достатньої кількості водозахисних споруд багато поселень регулярно потерпає від затоплення під час повеней. Хоча відповідні державні програми існують, коштів на них не вистачає. Тому найперспективнішим варіантом ми бачимо будівництво дамб та укріплення берегів коштом інвестора, який в цьому зацікавлений», - йдеться в листі.

Разом із тим, голови громад підкреслюють, що попри заяви окремих захисників природи, на даний момент будівництво не ведеться, інвестора ще немає, адже поки не готова навіть проектна документація на землю, відкриті торги (де мали б визначити інвестора) не відбудуться. Всього для реалізації проекту необхідно залучити інвестиції у розмірі щонайменше 2 млрд євро, зазначено в листі.

Щодо вирубки лісу, голови громад зазначили, що під курорт буде вирубуватися всього 6% об’ємів від щорічних рубок, які здійснюють місцеві лісозаготівельники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті староста села Домашин звернувся до представників Ужанського національного природного парку з інформацією про те, що протягом двох останніх днів мешканці села спостерігають появу малого ведмежати. Його врятували природоохоронці.

Крім того, ми раніше інформували, що на Закарпатті правоохоронці затримали зловмисника, який віз автомобілем у напрямку кордону з Румунією 4 військовозобов’язаних чоловіків.

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