"Годі відмовок": Подоляк пояснив, кому треба передати арештовані активи РФ

Росія має заплатити за війну, вбивства і руйнування, вважає Подоляк.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що арештовані активи Росії потрібно конфісковувати якнайшвидше.

Про це він написав у Twitter.

"Чому досі триває дивне обговорення: що робити з конфіскованими російськими 330 млрд дол і яхтами путінських олігархів? Зруйновані міста та кров українських дітей мають поставити крапку в цій темі: ru-активи треба передати українському народу. Годі відмовок. Росія має заплатити", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, Канада затвердила законодавство, яке дозволяє уряду конфіскувати підсанкційні російські активи а також продавати їх із подальшим спрямуванням надходжень від такого продажу на допомогу Україні. Відповідне рішення прийняв канадський Сенат.

Європейський союз заморозив російські активи на 17,5 млрд євро. Зокрема, йдеться про активи 1350 осіб та організацій, які перебувають у списках санкцій ЄС.

Заморожені активи РФ мають передавати Україні

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