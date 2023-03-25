"Години Землі": в "Укренерго" просять українців не долучатися до акції – у чому причина

НЕК "Укренерго" закликала українців не "вестися" на заклики долучитися до "Години Землі", адже це не сприяє економії електроенергії, зате може дуже нашкодити енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до "Години Землі" і в певний час масово вимкнути світло – це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі!", - йдеться у заяві.

В "Укренерго" зауважили, що "на щастя, українці і в попередні роки не дуже підтримували цю ініціативу, яка насправді шкідлива і призводить додаткової роботи диспетчерів".

"Як ми постійно нагадуємо, кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої – це закон фізики. Одночасне вимкнення світла – це короткочасне зниження споживання. Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах", - пояснює НЕК.

Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації – іншими словами, відключати працюючі енергоблоки.

"Це погано навіть у мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів Росії. Різке виключення, а потім включення – коли Година Землі завершиться - це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми. Найкращим внеском кожного буде щоденне ощадливе використання електроенергії у пікові ранкові та вечірні години, щоб зменшити нерівномірність споживання електроенергії упродовж доби", - пояснили в "Укренерго".

Там наголосили, що долучитися до ініціатив на протидію зміни клімату кожен може щоденно, розумно користуючись електроенергією: не вмикати одночасно багато потужних приладів і переносити споживання потужної побутової техніки на нічні години.

"Година Землі" – це міжнародна акція Всесвітнього фонду природи WWF, котра проводиться останньої або передостанньої суботи березня, під час якої люди, організації та комерційні установи на одну годину вимикають зайве освітлення й електроприлади. Захід спрямовано насамперед на те, щоб привернути увагу до екологічних проблем Землі (наслідків зміни клімату, згубної людської діяльності тощо), змусити людей задуматися і зупинити деградацію природного середовища планети.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" розповіли, чи плануються відключення світла найближчим часом.

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