Годувала 2-місячну Улянку: у Кривому Розі з-під завалів будинку дістали маму і трьох дітей

Росіяни вчергове довели, що здатні приносити лише руйнування, біль та смерть.

Внаслідок ракетного удару РФ по будинку у Кривому Розі загинула майже ціла сім'я. Рятувальники дістали з-під завалів тіла мами Олени і трьох її дітей – 10-річного Кирила, 2,8-річного Демида та 2-місячної Уляни. Вижив лише чоловік Максим, який у момент прильоту вийшов на кухню, щоб приготувати сніданок.

Детальніше про кривавий злочин армії РФ – у матеріалі.

Максим, який втратив сім'ю у Кривому Розі

Сподівалися до останнього

Як розповіла мати Максима, у момент прильоту вона була на роботі. Після вибуху одразу почала телефонувати рідним, але вони не відповідали, тож вона поїхала на місце удару. Жінка дізналася, що син залишився живий, а його дружину та дітей (10 років, 2,5 року та 2 місяців) шукають рятувальники. Усі вони були вдома.

"Син вийшов на кухню, щоб сніданок приготувати. І залишився живий. Впав на другий поверх, але живий, слава Богу. А жінку його і діток шукають під завалами. Будемо надіятися на Господа, що вони залишилися живі, якось впали так...", — емоційно розповіла жінка.

На жаль, дива не сталося. Ворожа атака обірвала життя Олени, Кирила, Демида та Уляни.

Мама та син, який Росія вбила у Кривому Розі

Загиблий хлопчик у Кривому Розі

Росіяни вбили ракетою маму і трьох дітей: моторошні кадри

Відео, яке неможливо дивитися без сліз. На них рятувальники дістають з-під завалів маму трьох діток.

Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Кривому Розі маму трьох дітей

Олена Кулик, яка загинула у Кривому Розі

Удар балістикою по Кривому Розі: що відомо

Вдень 11 листопада військові РФ завдали прямого удару балістичною ракетою по багатоповерхівці у Кривому Розі. Зруйновано фактично весь будинок. Є поранені та загиблі, серед них – маленькі діти.

Спершу повідомлялося про 8 потерпілих внаслідок обстрілу. Вже ввечері кількість постраждалих зросла до 14.

Цинічні російські окупанти вбили 4 мирних українців. Загинула мати трьох дітей. Їх пізніше з-під завалів дістали рятувальники.

Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 11 листопада

Рятувальна операція тривала майже добу. До неї було залучено близько 200 рятувальників та поліцейських. Завдяки оперативним діям вдалось врятувати 5 жителів, психологи надали допомогу ще 12 людям. До робіт залучались вибухотехніки та кінологи.

Поблизу місця події продовжують працювати слідчі та криміналісти, адже удар був по цивільній інфраструктурі. Відомо, що пошкоджень зазнали ще 40 житлових будинків.

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