Годували комбікормом і гнилою капустою та постійно били: історія звільненої з російського полону медикині Тетяни Соколовської

17 жовтня Україна повернула з російського полону додому 108 українських жінок. Серед них 46-річна медикиня з Крюківки Тетяна Соколовська. В полон до окупантів вона потрапила у середині квітня у Маріуполі. Вдома на неї чекали донька, сестра і мати.

Історію експолоненої Тетяни Соколовської розповіла "Суспільному" її сестра Олеся Карвацька.

За словами жінки, Тетяна з 2014-го року займалася волонтерством, у 2017 пішла служити у медичну роту. 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну, вона була в Маріуполі.

"Вона нам зранку додому зателефонувала: "Вставайте, збирайте документи, почалася війна". Я кажу: "Яка війна?" Вона каже: "Війна. І буде дуже тяжка війна, дуже жорстока війна", — згадує Олеся Карвацька.

Фото "Суспільне": Олеся Карвацька

Тетяна в Маріуполі перебувала на заводі Ілліча. Там дислокувалося багато підрозділів Сил оборони. Останній дзвінок від був 16 березня.

Після зникнення сестри, Олеся почала шукати про неї відомості. Про те, що вона в полоні, дізналася з російського телеграм-каналу.

"Коли жінки наші потрапили в полон, їх усіх сфотографували й виставили в телеграм-канал "Опознай хохла по чубу". Вони були без імен, без прізвищ, у них були тільки номери", - розповідає сестра експолоненої Тетяни Соколовської Олеся.

Пів року від Тетяни не було жодної звістки. Дещо Олесі вдавалося дізнатися про долю сестри від тих, кого звільнили з полону.

17 жовтня Тетяна зателефонувала Олесі і сказала, що її обміняли і вона в Україні.

"Вона говорить і плаче: "Я вдома. Ми все пройшли, все витримали, але ми вже вдома". Вона вдома. Вона вдома і купа емоцій, купа сліз", - говорить Олеся.

Сестра Тетяни розповідає, що з полонених жінок постійно знущалися і перевозили з місця на місце.

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"Вони весь час говорили: "України немає, уже українців нема та України немає". Змушували їхнє громадянство приймати. Якщо є родичі в Маріуполі, "ДНР" – примушували. Тетяна відмовилась, сказала, що у неї нема нікого. Били, і якщо потрібна була медична допомога, вони ж питали: "Потрібна допомога?". Якщо ще просив хтось, на початку вірив, що допомогу нададуть, то вони ще їм додавали, щоб допомоги більше ніхто не просив. Треба було відтискатися, кроси здавати, якщо ти не встиг присісти, а давали 2 хвилини, то отримували з ноги", — переповідає слова сестри Олеся.

Також військовополонених фактично не годували і не давали води.

"Годувати – практично не годували, воду так само, казала, що давали трошки води, але не сильно. Їжа теж, казала, жахлива – то комбікорм давали водою залитий, гнилу капусту давали. І, каже, що їм наостанок дали закусити добряче. Два дні їх не годували", - говорить Олеся.

Зараз звільнена медикиня Тетяна Соколовська перебуває у реабілітаційному центрі разом із іншими звільненими з полону українками. Олеся говорить, що не знає, чи сестра повернеться на службу, але точно знає, що вони будуть допомагати повертати додому інших військовополонених.

"Далі будемо допомагати всім полоненим – і чоловікам, і жінкам. Будемо всюди писати, дзвонити, в Європу писати, просити, розповсюджувати, в Америку так само. Обов’язково потрібно всіх – і чоловіків, і жінок повертати", - говорить Олеся.

Нагадаємо, що з російського полону звільнили 108 українок. Вони розповіли про постійні побиття і тортури. Серед звільнених - 37 евакуйованих з "Азовсталі".

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