"Годують баландою і тримають в гаражі": солдат РФ розповів, що робить командування з тими, хто відмовляється воювати в Україні

Командування замкнуло в гаражі і ледь не морить голодом.

Про це повідомляє "Настоящее время", посилаючись на розповідь єфрейтора ЗС РФ Іллі Камінського.

Раніше військовослужбовці 11-ї ДШБ із міста Улан-Уде повідомляли, що не можуть звільнитися зі служби. Командування чинить на них тиск та погрожує відправити до СІЗО за відмову виконувати накази. 78 людей із бригади були налаштовані звільнитися та залишити територію України, але після тиску командування близько 50 із них "передумали".

"Кажуть, що поїдемо до СІЗО десь там під Луганськом. Це якийсь центр на базі СІЗО №1. Приїжджали люди з військово-слідчого відділу Херсонської та Дніпропетровської області, змушували писати пояснювальні. Рапорти наші рвалися, не приймалися, ми писали близько.. За себе говоритиму, я писав близько 20 рапортів. Жоден не був розглянутий", – розповідає Камінський.

За його словами, командування пропонує солдатам, які хочуть звільнитися, полегшені варіанти для продовження служби - охорону командного пункту, охорону артилеристів. Бійцям дають час "на згоду", а потім, якщо вони не погодилися, відправляють до СІЗО.

Єфрейтор Камінський розповів , що всіх відмовників розділили на кілька груп і одну з них, 8 осіб, напередодні відвезли у невідомому напрямку. За його словами, керівництво говорить, що вони у комендатурі у Луганську і вже передумали звільнятися.

Зараз солдати 11-ї ДШБ, які відмовляються брати участь у так званій спецоперації, перебувають вони на території України. За їхніми словами, з моменту початку "спецоперації" бригада втратила близько половини свого складу - це вбиті, поранені і продовжувати службу. Підрозділ вже доукомплектували новачками. Ілля Камінський говорить, що не боїться залякування від командира і має намір повернутися додому.

"Морально втомився. Довіри до начальства та вищого командування немає жодної абсолютно, від слова "зовсім". Тому що ігнорують усі. Ігнорують прохання. Вони почали ворушитися, висувати якісь прохання, коли люди конкретно сказали "ні". Хочеться додому. У мене дочка народилася. Три місяці тому я досі її не бачив. Перший рапорт я писав наприкінці квітня, його не розглянули, його не підписали, проігнорували. Далі я вже почав писати з травня рапорти про відмову, бо довго годували обіцянками", – скаржиться Камінський.

Єфрейтор розповідає, що його товариш бачив 10 військовослужбовців 11-ї ДШБ, які відмовилися продовжувати воювати. Їх тримають у гаражі, щоб потім відвезти до СІЗО в Луганську.

"Їх тримають під замком у гаражі, замикають там зовні. Годують раз на день якоюсь баландою, і незабаром відправлять до СІЗО", - сказав він.

Нагадаємо, що стало відомо, що близько пів тисячі бурятів втекли з України через великі втрати на фронті.

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