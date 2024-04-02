Годжес оцінив ймовірність надання Штатами ATACMS і технології України

Гіпотетично, Україна може отримати американські ракети Atacms із дальністю 500 кілометрів для ударів по Криму. Проте для цього потрібне політичне рішення, а цього бракує.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

За його словами, Сполучених Штатів неспроможні проголосити, що їхня стратегічна мета полягає в тому, щоб Україна перемогла Росію. Це означає, що в країні немає хорошої політики, яка дозволить зробити те, що потрібно для досягнення цілі.

"Тому, на жаль, поки ця частина не буде виправлена, я не бачу ймовірності того, що адміністрація забезпечить Україну можливістю атакувати 300-кілометрову глибину. Мене це дуже засмучує, тому що це така очевидна хороша річ, але чомусь адміністрація скована страхом, що Росія може якось загострити ситуацію. І більше я нічого не можу сказати. Це дуже засмучує", – каже він.

"Україна має кращі технології, ніж РФ"

Втім українські безпілотники великої дальності, які вже навідалися до Рязані, Санкт-Петербургу та інших міст Росії, можуть замінити далекобійні ракети. Годжес наголосив: Україна, як я вже сказав на початку, була центром технологій і оборонної промисловості для Радянського Союзу протягом десятиліть, тому люди там знають, як робити речі.

"Як прикро, що Україна змарнувала вісім років після 2014 року, не наробила гори боєприпасів, не побудувала зброї, яка була б потрібна, хоча Росія вже вторглася в Україну. Це провина багатьох людей в Україні, що цього не зробили. А зараз ми всі граємо в "доганялки". Тому, я сподіваюся, що Захід прокинеться і забезпечить те, що потрібно", – зазначає Годжес.

Але Україна має значно кращі технології, підкреслює він, ніж Росія. Генерал-лейтенант додає, що на Заході чимало країн шукають способи допомогти Україні.

"Тому саме на цьому ми повинні зосередити наші зусилля. Але знову ж таки, я ще раз скажу, Україна, кожен українець повинен запитати себе, чи Україна робить усе, що може зробити для себе?", – резюмував Бен Годжес.

Раніше Годжес заявив, що збройні сили Путіна не слід переоцінювати. Водночас у нього є козир – нездатність Заходу визнати, що Росія воює із ним, використовує погрози, дезінформацію, злочинну діяльність, щодня порушує міжнародне право.

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