Годжес закликав Україну ігнорувати вимоги США не бити по російських НПЗ

Київ має право захищати себе і робити все, що необхідно для деокупації територій.

Україна має ігнорувати заклики з Вашингтона припинити удари дронами по російських нафтопереробних заводах.

Таку думку висловив колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Годжес в інтерв'ю РБК-Україна.

"Україна має атакувати будь-яку ціль, яку вона хоче атакувати як частину захисту свого народу та своєї території", - сказав він.

Годжес висловив упевненість, що Україна продовжить робити все, що їх потрібно для оборони та захисту свого населення.

Генерал повідомив, що був збентежений, коли побачив, що радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван та інші представники уряду США сказали, що Україна не має атакувати російські НПЗ.

"Я закликав би український уряд не зважати на це, і здається, що в останні кілька тижнів це дійсно зникло, тому що це була погано продумана політика. І я не чую, щоб про це далі говорили", - зауважив Годжес.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.

Своєю чергою, у Зеленського відповіли, що російські НПЗ у межах міжнародного права є "законними військовими об’єктами", тож Україна зобов’язана завдавати ударів по них.

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