"Гола вечірка" на Закарпатті: у організатора вважають, що роздягання декому допомагає пережити війну

В оточенні актора театру та митця Андрія Утєнкова, який організував "голу вечірку" на Закарпатті, прокоментували захід. Цей скандальний корпоратив протягом останньої доби обговорювали тисячі українців.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua колега Утєнкова, яка не захотіла, щоб її ім'я та прізвище називалось публічно, це був закритий захід, якому передувала попередня реєстрація та на якому не було сторонніх осіб (останнє ТСН.ua підтвердили і в поліції, зауваживши, що порушення громадського порядку не відбулось).

На питання про те, що це був за захід, наша співрозмовниця відповіла так: "Є певні тілесні практики, та ж сама йога, практики на дослідження чуттєвостей. Є певна програма, це як ретрит (усамітнення – Ред). Це був новий рік, святкування. Мене не було під час цієї події, але я вважаю, що люди, які обирають наразі залишатись в нашій чудовій країні, в якій війна, вони мають сили це витримувати. Вони мають сили бути живими, щоб справлятися з викликами. Щоб бути живими, людям потрібно відчувати радість. Якщо люди нікому не шкодять, в тому числі і собі, вони мають право робити, що завгодно".

До цього колега Утєнкова додає, що хейт з приводу проведення вечірки під назвою "Новорічний Love Camp. Казка казок" недоречний.

За словами цієї жінки, захід відбувається декілька років і почався ще до війни.

"В чому проблема? Якщо ми всі будемо в траурі, то ми не допоможемо ні нашим захисникам, ні країні. Нам потрібні люди, які будуть відновлювати країну та захищати її. Для цього ми не можемо постійно сумувати та бути в апатії. Я особисто розумію по собі, що для того, щоб залишатись тут і щось робити, я маю і радіти, і надихатися, і насолоджуватися. Потрібні сили, інакше загнемось", – резюмувала вона.

ТСН.ua намагався отримати коментар і Андрія Утєнкова, але його телефон не відповідав.

Нагадаємо, на Закарпатті під виглядом уроків йоги відбулась гола вечірка. Журналіст розповів, що голу вечірку влаштували у конференц-залі екокурорту "Ізки". Подія відбулась новорічної ночі.

Поліція Закарпатської області не відкривала жодного кримінального провадження щодо учасників "голої вечірки".

Як пояснила речниця закарпатських правоохоронців Ганна Дан у коментарі для ТСН.ua, це був "приватний захід, на якому не було ні персоналу, ні інших сторонніх осіб".

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