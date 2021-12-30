"Голі" танці, секс на людях та гайка на статевому органі: шок-контент в Україні за 2021 рік (фото, відео)

"Голі" танці, секс на людях та гайка на статевому органі: шок-контент в Україні за 2021 рік (фото, відео)

Українці цього року відзначилися шокувальними витівками.

Протягом 2021 року українці шокували співвітчизників своїми вчинками, витівками, жартами, вибриками тощо. Іноді вони були недолугими, смішними і навіть страшними.

ТСН.ua зібрав випадки, які збентежили, шокували і насмішили суспільство.

Сміливі "виходи" на публіку

Трагікомічна історія швидкоплинного кохання жінки з незнайомцем у Харкові

Жителька Харкова у Мережі розповіла свою трагічну історію стосунків. Вона познайомилася з чоловіком, зайнялася з ним оральним сексом, він купив ій солодощі і крем для обличчя, а після цього втік. Ображена жінка поскаржилася до поліції на зґвалтування. Потім свої вибрики їй довелося пояснювати правоохоронцям.

"Мене ніхто не ґвалтував. Це брехливий виклик. Фактично оральний секс був, але це було добровільно. Викликала поліцію через образу. Чоловік купив мені цигарки, каву і крем для обличчя, але втік. А я закохалась. Ну, як зазвичай", - каже на відео жінка.

У Харкові опублікували відео, як жінка скаржиться копам, що від неї втік коханець

Проєкт "Ґодзілла", гуманоїди та 5G з колайдером

У Києві учасниця маршу противників вакцинації шокувала своїми заявами про те, що після вакцинації люди належать компанії-виробнику препарату, втрачають права і є генетично модифікованими людьми.

"За документами тих, хто приймає вакцину вони називають "трансгуманами", "транслюдьми" чи "гуманоїдами", - розповіла антивакцинаторка.

Танець від лікарки, який змусив ніяковіти

Лікарка із Запоріжжя шокувала глядачів та суддів популярного талант-шоу "Україна має талант". Жінка вийшла на сцену у чорному балахоні, але коли роздяглася, збентежила глядачів і суддів - її одяг складався з кількох мотузок зі шматочками тканин на певних місцях. Під час монтажу виступу жительки Запоріжжя монтажерам довелося прикривати їх зірочками.

Свій виступ жінка охарактеризувала "екзотик полденс".

Тим не менш лікарка отримала чотири заповітні так і пройшла у наступний тур.

Трошки побув геєм

У Харкові чоловік підіграв журналістові і підірвав Мережу.

На вулиці знімали рубрику "Гарячі і смажені факти". "Ведучий", за традицією попросив одного із перехожих підіграти йому і побути чоловіком, з яким він домовився, але той не прийшов на інтерв'ю. Інтерв'юєр був геєм, але кілька років тому змінив свою орієнтацію і став гетеросексуалом. Перехожий погодився і йому довелося від імені вигаданого Ігора відповідати на провокативні запитання ведучого.

Чоловік впорався з завданням і став зіркою Мережі. Його акторські здібності оцінили підписники соцмереж.

"Голий" перформанс біля супермаркета

У Новомиколаївці Запорізької області чоловік, який вкладав плитку біля супермаркету, несподівано почав поводитися дивно. Він влаштував справжній перформанс і налякав людей.

Він роздягся, почав бігати колом, імітував статевий акт зі смітником і дорожнім конусом, кричав щось незрозуміле і навіть кидався на поліцейського, який, мабуть, вичікував, коли чоловік трохи заспокоїться.

Однієї миті він навіть зняв труси і показав дупу правоохоронцеві, далі ще трохи побігав, покричав кричалки, впав на тротуар і вивалявся у багнюці.

Далі перформанс перейшов у другу стадію. Чоловік почав поводитися більш агресивно - накинувся з кулаками і ударом збив з ніг правоохоронця. Після цього порушника громадського спокою "нейтралізували".

Під Запоріжжям неадекватний чоловік влаштував перформанс

Сексуальні витівки українців

Студентський секс під час онлайн-лекції

В Івано-Франківську студенти під час дистанційної лекції не вимкнули камеру та зайнялись сексом поки викладачка знайомила першокурсників із навчальним матеріалом.

На відео частково видно, як пара кохається. Водночас педагогиня ймовірно не помітила, що відбувається під час онлайн-лекції, оскільки продовжувала викладати.

Секс-оргія у Кирилівці

У курортній Кирилівці у Запорізькій області у розважальному закладі влітку відвідувачі влаштували секс-оргію. Переможців очікував приз - пляшка горілки. Відео конкурсу потрапило до Мережі.

Учасники конкурсу - пари з хлопців і дівчат, роздягалися під музику у нічному клубі й імітували секс. Пара-переможниця конкурсу отримала приз - пляшку горілки, а заклад "чорну" популярність і штраф за підтримку подібних оргій.

Секс-утіхи на сходовому майданчику

У Володимирі-Волинському Волинської області мешканці багатоповерхівки застукали свою сусідку за секс утіхами безпосередньо на сходовому майданчику у під'їзді будинку. Місцеві скаржаться, що через сусідку, яка веде аморальний спосіб життя, вони втратили спокій.

"Це була 16 година дня. Я зайшла до під'їзду і почула характерні звуки, подумала, що може діти граються. Підіймаюся сходами - лежить пара і займається сексом. Нетвереза сусідка і якийсь незнайомий чоловік. Мені потрібно було пройти на 5 поверх. Довелося переступати через них. Я зробила зауваження, але вони далі своє роблять", - розповіла ТСН.ua жителька будинку Ірина.

На пару коханців у поліції зрештою склали протокол.

Займалися сексом і записували інтимне відео

У Дніпрі парочка влаштувала інтим на балконі готелю. Водночас один із учасників паралельно встигав фільмувати процес. Інтим встиг зафіксувати не лише партнер, а й очевидці і його побачили тисячі.

У Дніпрі пара зайнялася сексом на балконі готелю, а чоловік встигав ще й себе фільмувати (відео)

Дії, які шокують

Незворушна продавчиня з Харкова і пенсіонерка, яка стікала кров'ю

Продавчиня м'ясного відділу у Харкові шокувала українців своєю байдужістю. Вона навіть не підійшла до пенсіонерки, яка перечепилася при вході до приміщення і, падаючи, вдарилася об вітрину з товаром, а в результаті отримала рану на голові і стікала кров'ю.

Пенсіонерка совалася підлогою, намагаючись встати, але в неї не виходило. Поки жінка лежала у крові, працівниця спокійно розкладала ковбасу.

У Харкові продавчиня не допомогла жінці, яка впала на підлогу

Надів на статевий орган гайку

У Києві чоловік надів на свій статевий орган гайку. Його було госпіталізовано в Київську міську клінічну лікарню №3.

"Медики лікарні, що на вулиці Петра Запорожця 26, куди було доставлено постраждалого, звернулися до рятувальників КАРС - самостійно вони не змогли впоратися з такою екстраординарною проблемою. Порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання, обережності та ювелірної точності", - йдеться у повідомленні.

Гайку з тіла чоловіка зрізали спеціальною болгаркою.

Збільшила губи маслом

У Дніпрі медики рятували 14-річну школярку, яка хотіла збільшити собі губи та вколола собі вдома укол із олією. Дівчина розповіла, що мріяла про пухкі губи, адже її однокласниці вже почали ходити в салони на ін'єкції краси. Проте ціна таких процедур від 3 тис. грн, а учениця 9 класу захотіла зекономити та знайшла в Інтернеті, як можна збільшити губи в домашніх умовах. Дівчина вдома вколола собі в губи косметичну олію для обличчя. Проте вже через годину після ін'єкції її губа почала набрякати.

Батьки одразу відвезли дівчину до лікарні. Там медики її врятували від повної втрати нижньої губи. Лікарі видаляли олію з губи під загальним наркозом. Кажуть, що це було дуже складно.

Дев`ятикласниця вколола собі олію в губи і потрапила до лікарні | Новини Дніпра

Блискуча "спецоперація" з фекаліями

У Слов'янську Донецької області жінка "карає" сусідів, які підгодовують вуличних котів. Вона збирає котячі фекалії і підкидає їх таким людям під двері.

Проведення такої спецоперації, яку зафіксували камери спостереження у багатоповерхівці, виклали у телеграм-каналі "Х* Слов'янськ".

"Не жартуйте з бабусями, бо ризикуєте знайти у себе під дверима жменю котячого лайна. На відео блискуча операція з підкидання фекалій", - підписали відео його автори.

Зазначається, що знімання з камер відеоспостережень надав житель квартири, під двері якого сусідка підкидала котячі екскременти. Через підгодовування його дружиною вуличних котів у них із "невловимою месницею" на відео стався конфлікт.

У Слов'янську бабуся підкидає фекалії під двері сусідам

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