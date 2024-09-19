Голий чоловік впав із 5-го поверху гуртожитку в Ірпені — соцмережі (відео 18+)

За словами студентів, на 4-5 поверхах гуртожитку живуть переселенці.
У Мережі публікують відео, на якому голий чоловік впав із 5-го поверху гуртожитку фахового коледжу НУБіП в Ірпені на Київщині.
Відео публікують місцеві пабліки.
На кадрах видно, що чоловік намагався спуститися, але зірвався та впав. За словами очевидців, чоловік живий, але дістав переломи кінцівок.
Як пишуть телеграм-канали, на місці події лікарі борються за його життя та надають необхідну медичну допомогу.
За словами студентів, на 4-5 поверхах гуртожитку живуть переселенці.
Подробиці інциденту наразі зʼясовуються.
Нагадаємо, в Ірпені водій маршрутки відмовився везти матір загиблого.
Читайте також:
- Під Києвом між компаніями відпочивальників зчинилася бійка зі стріляниною: що відомо (відео)
- За 1 тисячу доларів обіцяла підзахоронення до чужої могили: у Києві затримали працівницю кладовища
- Забили до смерті на очах у матері через борги: у Вінницькій області сталося моторошне вбивство