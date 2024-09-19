Голий чоловік впав із 5-го поверху гуртожитку в Ірпені — соцмережі (відео 18+)

За словами студентів, на 4-5 поверхах гуртожитку живуть переселенці.

У Мережі публікують відео, на якому голий чоловік впав із 5-го поверху гуртожитку фахового коледжу НУБіП в Ірпені на Київщині.

Відео публікують місцеві пабліки.

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На кадрах видно, що чоловік намагався спуститися, але зірвався та впав. За словами очевидців, чоловік живий, але дістав переломи кінцівок.

Як пишуть телеграм-канали, на місці події лікарі борються за його життя та надають необхідну медичну допомогу.

За словами студентів, на 4-5 поверхах гуртожитку живуть переселенці.

Подробиці інциденту наразі зʼясовуються.

Голий чоловік впав із 5-го поверху гуртожитку в Ірпіні - соцмережі

Нагадаємо, в Ірпені водій маршрутки відмовився везти матір загиблого.

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