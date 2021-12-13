"Голлівудська" підготовка вбивства у Дніпрі: з'явились подробиці затримання чоловіка, у якого в авто знайшли дистанційний АК-47

"Голлівудська" підготовка вбивства у Дніпрі: з'явились подробиці затримання чоловіка, у якого в авто знайшли дистанційний АК-47

В момент, того, що трапилося, підозрюваний зателефонував на мобільний телефон, який привів у дію електронний пристрій.

АК-47, патрони, фрагменти мобільного телефону та обгорілі дроти. Ці та інші предмети правоохоронці виявили в автомобілі, що згорів на проспекті Яворницького у Дніпрі. Підозрюваного у підготовці вбивства затримали правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

У багажнику згорілого автомобіля Opel Astra копи знайшли та відправили на експертизу автомат Калашникова, який був прикріплений до спеціального власника, а також патрони, фрагменти мобільного телефону, електронний механізм та проводи, що обгоріли. Завдяки їм підозрюваний збирався відкрити вогонь по людині, з якою мав грошовий конфлікт.

“Правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який готував вбивство місцевого мешканця. Затриманий встановив в багажному відділенні автомобіля автомат та пристосував його для здійснення дистанційних пострілів. Це був складний механізм, який складався з пристрою для пристрілки вогнепальної зброї, на якому був закріплений автомат, та механізм самознищення. За допомогою лазерної указки було встановлено ціль для пострілів”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Там також додали, що в момент, того, що трапилося, підозрюваний зателефонував на мобільний телефон, який привів у дію електронний пристрій. Він же і спалахнуло в авто.

У його будинку згодом знайшли пістолет, майже 100 набоїв калібру 5,45 мм, мобільні телефони, а також саморобні пристрої з проводами.

“Наразі затриманому вручено повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (“Готування до скоєння умисного вбивства”) КК України та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави”, — підкреслили у Нацполіції області.

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