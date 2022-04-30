Голлівудська зірка Анджеліна Джолі приїхала до Львова - відео

Голлівудська зірка та пані посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі завітала до Львова в рамках допомоги українцям.

Сьогодні, 30 квітня, акторку помітили в одній з кав'ярень Львова. Джолі є послом ООН у справах біженців і активно допомагає українцям від першого дня війни. Головна мета її приїзду – допомога Україні.

Відео з акторкою в одному з закладів міста Лева поділилася на своїй сторінці у Facebook Майя Підгорецька. На відео Джолі зображена у сірому светрі і штанях, з рюкзаком за спиною. Артистка усміхається і замовляє каву.

Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ Опубликовано Майей Підгородецькой Суббота, 30 апреля 2022 г.

Зазначимо, що раніше Анджеліна Джолі у римському шпиталі відвідала українських дітей-біженців. Там вона поспілкувалася з українським хлопчиком, котрий бореться з гострим лімфобластним лейкозом. Джолі його підтримала і надихнула.

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