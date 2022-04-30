Голлівудська зірка Анджеліна Джолі приїхала до Львова - відео

Голлівудська зірка та пані посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі завітала до Львова в рамках допомоги українцям.
Сьогодні, 30 квітня, акторку помітили в одній з кав'ярень Львова. Джолі є послом ООН у справах біженців і активно допомагає українцям від першого дня війни. Головна мета її приїзду – допомога Україні.
Відео з акторкою в одному з закладів міста Лева поділилася на своїй сторінці у Facebook Майя Підгорецька. На відео Джолі зображена у сірому светрі і штанях, з рюкзаком за спиною. Артистка усміхається і замовляє каву.
Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світОпубликовано Майей Підгородецькой Суббота, 30 апреля 2022 г.
Зазначимо, що раніше Анджеліна Джолі у римському шпиталі відвідала українських дітей-біженців. Там вона поспілкувалася з українським хлопчиком, котрий бореться з гострим лімфобластним лейкозом. Джолі його підтримала і надихнула.
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