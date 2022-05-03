Голод, черепно-мозкові травми, поранення та вбивства: судова-медична експертиза встановила причини смерті людей, тіла яких знайшли в Ірпені

Голод, черепно-мозкові травми, поранення та вбивства: судова-медична експертиза встановила причини смерті людей, тіла яких знайшли в Ірпені

До моргів з Ірпеня на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті було доправлено 290 людських тіл.

З них 161 - чоловіки, 73 - жінки, 1 дитина та 55 людських останків, стать яких визначити неможливо.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

"Частково завершено проведення судово-медичних експертиз. Причиною смерті 55 осіб є осколкові поранення, 40 - вогнепальні. Стосовно 5 осіб підтверджено, що причиною смерті є черепно-мозкові травми і навіть вплив голоду. 210 тіл потребують для встановлення причин смерті додаткових гістологічних експертиз", - сказала генпрокурорка.

За її словами, допитано 228 свідків. Загалом це - ірпінці, ті люди, які не змогли евакуюватися і стали свідками звірств.

Також відомо про розстріл 7 громадян та місць їхнього захоронення.

"Під час огляду місць було знайдено 5 трупів місцевих жителів, які були розстріляні у дворі багатоповерхівки на вулиці Білокур та в приміщенні дитячого центру розвитку "Супердітки". Також підтверджено розстріл з танку автомобіля, в якому їхала жінка з 12-річним сином і ймовірно зі своїм чоловіком, їх поховали у місцевому парку", - сказала Венедіктова.

Нагадаємо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіла про роботу міжнародних прокурорів у справі проти злочинів РФ. Так, нещодавно офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі долучився до спільної групи, яка займається злочинами росіян в Україні. 25 квітня було підписано додатковий документ - про спільну прокурорську групу з прокурором Карімом Ханом.