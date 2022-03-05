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"Голодні, брудні та деморалізовані": на Чернігівщині взяли в полон російських окупантів

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Окупанти повторюють одну і ту ж саму версію, що їхали на військові навчання.

Бійці ЗСУ взяли в полон на Чернігівщині чергових військовослужбовціві російсько-окупаційних військ. 

Захоплені бойовики деморалізовані та називають себе «гарматним м‘ясом».

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Також вони закликають росіян не пускати дітей воювати в Україну. 

"Тут вбивають! А командири з замполітами жостко брешуть", - заявии один з полонених російських солдат. 

Нагадаємо, деморалізовані російські окупанти почали частіше здаватися в полон.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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