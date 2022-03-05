"Голодні, брудні та деморалізовані": на Чернігівщині взяли в полон російських окупантів

"Голодні, брудні та деморалізовані": на Чернігівщині взяли в полон російських окупантів

Окупанти повторюють одну і ту ж саму версію, що їхали на військові навчання.

Бійці ЗСУ взяли в полон на Чернігівщині чергових військовослужбовціві російсько-окупаційних військ.

Захоплені бойовики деморалізовані та називають себе «гарматним м‘ясом».

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Також вони закликають росіян не пускати дітей воювати в Україну.

"Тут вбивають! А командири з замполітами жостко брешуть", - заявии один з полонених російських солдат.

Нагадаємо, деморалізовані російські окупанти почали частіше здаватися в полон.