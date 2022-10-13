"Голодні ігри" за квартиру: у Одесі здають в оренду житло разом із попередньою власницею

В Одесі "руками" орендарів вирішили виселити з квартири попередню власницю.
В Одесі у дивний спосіб здається квартира. Її зможуть винайняти люди, які зможуть "вибити" звідти попередню власницю.
Таке оголошення власники квартири розмістили на одному із сайтів з оголошеннями.
Зазначається, що квартира здається на рік за символічну плату, або тільки за оплату комунальних послуг.
"Квартира має 2 кімнати. Розташована в мікрорайоні Котовського. Я - власник документів. У квартирі проживає попередня власниця, (на контакт не йде), тому вселення швидше за все буде конфліктним. Виходячи з викладеного. зацікавленим треба розуміти, як вирішити цю проблему перед зверненням, шляхом умовлянь не вийде, пробував", - написав орендодавець.
Користувачі Мережі прокоментували оголошення, яке також розмістили в одному з телеграм-каналів:
- А якщо ситуація така - бабусю (судячи з меблів) нагріли і фіктивно продали її квартиру за три копійки, а тепер намагаються її звідти викинути. Може, тому поліція відмовляється виселяти?
- Ну тут складно казати, бо від цього оголошення запитань більше, ніж відповідей.
- Щось там нечисто, хитрий одесит хоче вирішити проблему чужими руками.
- Коли переписала хату на онука.
- В Дніпрі можна зняти хату з кішкою.
- "Голодні ігри" за квартиру.
Нагадаємо, що у Дніпрі у жінки з інвалідністю шахраї відібрали квартиру. Надя живе то в лікарні, то на вулиці. Юристи з Дніпра намагаються допомогти жінці повернути своє житло.