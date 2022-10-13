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"Голодні ігри" за квартиру: у Одесі здають в оренду житло разом із попередньою власницею

Дата публікації
Перегляди
2015
Час на прочитання
2 хв
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"Голодні ігри" за квартиру: у Одесі здають в оренду житло разом із попередньою власницею

Фото: pixabay.com

В Одесі "руками" орендарів вирішили виселити з квартири попередню власницю.

В Одесі у дивний спосіб здається квартира. Її зможуть винайняти люди, які зможуть "вибити" звідти попередню власницю.

Таке оголошення власники квартири розмістили на одному із сайтів з оголошеннями.

Зазначається, що квартира здається на рік за символічну плату, або тільки за оплату комунальних послуг.

"Квартира має 2 кімнати. Розташована в мікрорайоні Котовського. Я - власник документів. У квартирі проживає попередня власниця, (на контакт не йде), тому вселення швидше за все буде конфліктним. Виходячи з викладеного. зацікавленим треба розуміти, як вирішити цю проблему перед зверненням, шляхом умовлянь не вийде, пробував", - написав орендодавець.

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Користувачі Мережі прокоментували оголошення, яке також розмістили в одному з телеграм-каналів:

  • А якщо ситуація така - бабусю (судячи з меблів) нагріли і фіктивно продали її квартиру за три копійки, а тепер намагаються її звідти викинути. Може, тому поліція відмовляється виселяти?
  • Ну тут складно казати, бо від цього оголошення запитань більше, ніж відповідей.
  • Щось там нечисто, хитрий одесит хоче вирішити проблему чужими руками.
  • Коли переписала хату на онука.
  • В Дніпрі можна зняти хату з кішкою.
  • "Голодні ігри" за квартиру.

Нагадаємо, що у Дніпрі у жінки з інвалідністю шахраї відібрали квартиру. Надя живе то в лікарні, то на вулиці. Юристи з Дніпра намагаються допомогти жінці повернути своє житло.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
2015
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