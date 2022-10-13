"Голодні ігри" за квартиру: у Одесі здають в оренду житло разом із попередньою власницею

В Одесі у дивний спосіб здається квартира. Її зможуть винайняти люди, які зможуть "вибити" звідти попередню власницю.

Таке оголошення власники квартири розмістили на одному із сайтів з оголошеннями.

Зазначається, що квартира здається на рік за символічну плату, або тільки за оплату комунальних послуг.

"Квартира має 2 кімнати. Розташована в мікрорайоні Котовського. Я - власник документів. У квартирі проживає попередня власниця, (на контакт не йде), тому вселення швидше за все буде конфліктним. Виходячи з викладеного. зацікавленим треба розуміти, як вирішити цю проблему перед зверненням, шляхом умовлянь не вийде, пробував", - написав орендодавець.

Користувачі Мережі прокоментували оголошення, яке також розмістили в одному з телеграм-каналів:

А якщо ситуація така - бабусю (судячи з меблів) нагріли і фіктивно продали її квартиру за три копійки, а тепер намагаються її звідти викинути. Може, тому поліція відмовляється виселяти?

Ну тут складно казати, бо від цього оголошення запитань більше, ніж відповідей.

Щось там нечисто, хитрий одесит хоче вирішити проблему чужими руками.

Коли переписала хату на онука.

В Дніпрі можна зняти хату з кішкою.

"Голодні ігри" за квартиру.

Нагадаємо, що у Дніпрі у жінки з інвалідністю шахраї відібрали квартиру. Надя живе то в лікарні, то на вулиці. Юристи з Дніпра намагаються допомогти жінці повернути своє житло.