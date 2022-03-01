Голодні російські окупанти пограбували магазин на Чернігівщині: відео

Окупанти "змітали" все, що бачили.

У селі Бобровиця Чернігівської області голодні російські окупанти пограбували магазин.

Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко та опублікував відео.

На кадрах видно, як окупанти вигрібають з магазину все, що бачать.

"Голодні російські фашисти пограбували сільський магазин у селі Бобровиця у Чернігівській області. Кого Ви там від нацистів звільнити зібралися, якщо бл*ді своїх солдатів нагодувати не можете?", - написав Геращенко.