Голодні та брудні: у Житомирській області у матері вилучили всіх дітей (фото)

Голодні та брудні: у Житомирській області у матері вилучили всіх дітей (фото)

Правоохоронці застали дівчаток у занедбаному та холодному помешканні.

У Житомирській області у 22-річної матері вилучили трьох дітей віком 3, 4 та 6 років. У будинку була повна антисанітарія.

Про це повідомили у поліції регіону.

Проводячи профілактичну роботу, поліцейські спільно з працівниками служби у справах дітей Баранівської міської ради зайшли до будинку 22-річної жительки одного із сіл громади, яка виховує трьох неповнолітніх дівчаток.

Правоохоронці застали двох діток у занедбаному та холодному помешканні голодними та брудними. Старша дівчинка на той момент перебувала у школі. В будинку - безлад та антисанітарія і зовсім не було їжі.

ГУНП в Житомирській області

Дітей доправили до лікарні для обстеження. Двом молодшим сестричкам знадобилося стаціонарне лікування. 6-річна дівчинка перебуває під наглядом бабусі і дідуся.

Правоохоронці займаються матір’ю, яку вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності.

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Нагадаємо, у Харкові 22-річна студентка з Палестини самостійно народила дівчинку, а після - загорнула її в пакет та викинула з вікна п’ятого поверху.

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